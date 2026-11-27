NSND Thu Hà đã chia sẻ bức ảnh tươi cười, thể hiện sự rạng rỡ. Hình ảnh này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Người đẹp Lý Nhã Kỳ gây ấn tượng với phong cách thời trang tinh tế và dáng vẻ quyến rũ. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng.

Diễn viên Kim Lý đã đăng tải bức ảnh cùng bà xã Hồ Ngọc Hà, ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc tại Hà Nội. Cặp đôi nổi tiếng này luôn được công chúng yêu mến bởi sự gắn bó và tình cảm chân thành.

Siêu mẫu Phương Mai đăng ảnh mặc áo dài, ca ngợi vẻ đẹp và cốt cách của người Việt Nam.

Mai Thảo Linh, con gái MC Quyền Linh, vừa khoe ảnh mới chụp tại Los Angeles (Mỹ). Thảo Linh diện áo len kẻ sọc hồng trễ vai, quần short trắng, túi đeo chéo cùng tông hồng, mái tóc dài uốn lọn bồng bềnh, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng.

MC Ngô Mai Phương lần đầu “săn” được trọn sắc lá vàng, lá đỏ ở Osaka (Nhật Bản) sau nhiều chuyến đi chỉ gặp lá hơi vàng hoặc đã rụng.

Hình ảnh vợ chồng doanh nhân Quốc Cường và Đàm Thu Trang được chia sẻ rộng rãi, thể hiện sự hạnh phúc và thành công của cặp đôi trong cuộc sống.

Ca sĩ Văn Mai Hương gây chú ý khi phối đồ polo và chân váy xếp ly ra sân golf, thể hiện phong cách thể thao nhưng không kém phần nữ tính.

Á hậu Quốc tế Lê Phương Khánh Như đã xuất hiện rạng rỡ với vương miện ngọc trai, cười tươi trong ngày hoạt động đầu tiên sau đêm đăng quang. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng và sự ủng hộ từ người hâm mộ.

(Ảnh: FBCN)