Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Tâm Như bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại bằng dòng trạng thái: "Vừa đại phẫu hai tháng nên Như hơi ốm tí. Nhưng Tâm Như sẽ cố gắng ăn nhiều hơn nè".

Dù cách chia sẻ có phần dí dỏm, lời tâm sự của người đẹp vẫn khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng, đặc biệt khi cô đang bước vào những ngày đầu tiên của hành trình chinh phục chiếc vương miện MGI All Stars.

Người đẹp chia sẻ tình trạng sức khỏe hiện tại ngay trong những ngày đầu chinh chiến MGI All Stars.

Việc vừa trải qua đại phẫu nhưng đã phải tham gia lịch trình thi đấu sắc đẹp với nhiều hoạt động liên tiếp chắc chắn là thử thách lớn đối với Hà Tâm Như. Nhiều người hâm mộ gửi lời động viên, mong nàng hậu chú ý chăm sóc bản thân, bổ sung dinh dưỡng và giữ gìn sức khỏe để có thể hoàn thành tốt các phần thi phía trước.

Dẫu vậy, qua chia sẻ của mình, Hà Tâm Như vẫn cho thấy tinh thần lạc quan và quyết tâm không bỏ cuộc. Người đẹp cũng chủ động trấn an khán giả bằng lời hứa sẽ cố gắng ăn uống nhiều hơn. Đây cũng là điều mà người hâm mộ đặc biệt mong đợi ở cô trong những ngày sắp tới, bởi sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì phong độ xuyên suốt cuộc thi.

Trước đó, trong ngày đầu tiên nhập cuộc MGI, Hà Tâm Như đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với màn xuất hiện đầy nổi bật. Người đẹp lựa chọn bộ trang phục lấy cảm hứng từ hình tượng nữ thần Mặt Trời, gây ấn tượng bởi sắc ánh kim rực rỡ cùng thiết kế cầu kỳ. Đặc biệt, chiếc mấn đội đầu được tạo hình nổi bật, mang đến tổng thể quyền lực và giúp cô trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện.

Hà Tâm Như gây chú ý với tạo hình nữ thần Mặt Trời trong ngày đầu tiên tại MGI.

Không chỉ ghi điểm nhờ trang phục bắt mắt, Hà Tâm Như còn thể hiện thần thái tự tin, khả năng tạo dáng linh hoạt trước ống kính. Những khoảnh khắc đầu tiên tại cuộc thi cho thấy người đẹp khá thoải mái, chủ động tương tác và thể hiện tinh thần sẵn sàng nhập cuộc. Hình ảnh tự tin của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả quê nhà.

Bước sang ngày thi đấu thứ hai, hành trình phía trước của Hà Tâm Như vẫn còn nhiều thử thách. Bên cạnh sự chuẩn bị về trang phục, kỹ năng trình diễn và phong thái, tình trạng sức khỏe của nàng hậu cũng đang là điều được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Khán giả kỳ vọng cô sẽ sớm lấy lại thể trạng tốt nhất để tiếp tục tỏa sáng và có một hành trình đáng nhớ tại MGI All Stars.