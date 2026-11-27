Sau nhiều năm phải tạm dừng hoạt động nghệ thuật vì căn bệnh hiếm gặp, Céline Dion đã có màn tái xuất đầy cảm xúc trên sân khấu Paris vào năm 2026. Nhân dịp Lễ Tạ ơn, nữ danh ca gửi lời tri ân đến gia đình, người hâm mộ và những người đã đồng hành, giúp cô thực hiện lời hứa trở lại với âm nhạc.

Ngày 26/11, Céline Dion chia sẻ bài viết trên trang Instagram cá nhân nhân dịp Lễ Tạ ơn. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi nhìn lại những điều đã trải qua trong năm qua, đặc biệt là cơ hội được một lần nữa đứng trên sân khấu sau quãng thời gian dài đối mặt với những thử thách về sức khỏe.

"Trái tim tôi tràn ngập lòng biết ơn trong Lễ Tạ ơn năm nay. Tôi biết ơn tình yêu thương của gia đình, sự ủng hộ không ngừng nghỉ từ người hâm mộ và món quà tuyệt vời khi được trở lại sân khấu trong năm nay. Tôi thực sự không biết phải diễn tả lòng biết ơn này bằng lời như thế nào", nữ ca sĩ viết.

Giọng ca My Heart Will Go On cũng nhấn mạnh hành trình trở lại sân khấu của cô không thể thành hiện thực nếu thiếu sự hỗ trợ từ nhiều người. Céline Dion gửi lời cảm ơn đội ngũ y tế, ê-kíp cá nhân, những người tham gia thực hiện chương trình cùng hàng loạt cá nhân trên khắp thế giới đã góp sức, dù lớn hay nhỏ, để tạo nên khoảnh khắc đặc biệt này.

Nữ danh ca đồng thời dành lời tri ân đến gia đình và những người hâm mộ chưa bao giờ ngừng tin tưởng, ủng hộ cô trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Năm 2022, Céline Dion công khai mắc hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome), một căn bệnh thần kinh hiếm gặp có thể gây co cứng cơ và những cơn co thắt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động cũng như hoạt động ca hát. Vì tình trạng sức khỏe, nữ ca sĩ buộc phải hủy nhiều kế hoạch lưu diễn đã được lên lịch, đồng thời tạm rời xa sân khấu trong thời gian dài.

Trước khi trở lại Paris, buổi hòa nhạc đầy đủ gần nhất của Céline Dion diễn ra tại New Jersey vào tháng 5/2020. Những kế hoạch biểu diễn tiếp theo bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19, sau đó tiếp tục phải hủy bỏ khi nữ ca sĩ được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng.

Tháng 9/2026, Céline Dion chính thức đánh dấu sự trở lại bằng chuỗi 16 đêm diễn tại Paris, khép lại vào ngày 17/10. Đây được xem là cột mốc đặc biệt, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm nữ ca sĩ thực hiện những buổi biểu diễn quy mô lớn kể từ khi phải tạm ngừng hoạt động.

Theo Billboard, chuỗi đêm diễn đã bán được khoảng 539.000 vé, mang về doanh thu 125,5 triệu USD. Những con số ấn tượng cho thấy sức hút bền bỉ của giọng ca người Canada, đồng thời phản ánh sự chờ đợi của công chúng dành cho màn tái xuất được mong đợi suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, đêm diễn mở màn vào ngày 12/9 tại Paris cũng trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc đối với chính Céline Dion. Chỉ vài giây sau khi bắt đầu ca khúc đầu tiên, nữ ca sĩ đã không kìm được nước mắt trước sự chào đón nồng nhiệt của khán giả. Sau khi hoàn thành hai tiết mục, cô xúc động gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ đã đến từ nhiều nơi trên thế giới.

"Tôi đã đưa ra một lời hứa. Tôi đã hứa sẽ trở lại, sẽ một lần nữa đứng trên sân khấu. Và hôm nay, tôi ở đây, hát cho các bạn và cho chính mình, hát cho cuộc sống", Céline Dion chia sẻ.

Lời nói ấy không chỉ thể hiện niềm hạnh phúc khi được tái ngộ khán giả mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của nữ ca sĩ sau quãng thời gian dài đối diện với bệnh tật. Với Céline Dion, việc trở lại sân khấu dường như không đơn thuần là sự tiếp nối sự nghiệp, mà còn là minh chứng cho hành trình kiên trì vượt qua những giới hạn của bản thân.

Sau chuỗi đêm diễn thành công tại Paris, những chia sẻ trong dịp Lễ Tạ ơn một lần nữa cho thấy nữ danh ca trân trọng từng cơ hội được biểu diễn và kết nối với khán giả. Ở tuổi 58, Céline Dion vẫn nhận được tình cảm đặc biệt từ công chúng, không chỉ bởi những bản hit đi cùng năm tháng mà còn bởi nghị lực và tình yêu âm nhạc bền bỉ.