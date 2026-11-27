Văn Phượng vào vai người phụ nữ truân chuyên trong phim truyền hình mới “Nỗi đau ký ức". ( Ảnh: Đoàn phim cung cấp )

Trong “Nỗi đau ký ức”, Văn Phượng đảm nhận vai Hiền, con gái đầu lòng của ông Năm (Nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam), một thương lái buôn lúa. Từ khi còn trẻ, Hiền đã phải gác lại việc học và ước mơ riêng để phụ giúp kinh tế gia đình. Những hy sinh ấy không đem lại cho cô cuộc sống bình yên. Mâu thuẫn với em gái Thục (Thùy Trang), cùng những biến cố liên tiếp trong gia đình và tình cảm, đẩy nhân vật vào nhiều hoàn cảnh éo le.

Văn Phượng sinh năm 1988, tốt nghiệp Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng tham gia nhiều phim truyền hình như “Những khoảng trời riêng”, “Vợ của chồng tôi”, “Trở về”, “Theo dấu hương xưa”, “Thử thách cuộc đời”… Năm 2020, cô nhận giải Mai Vàng ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất với vai diễn trong phim “Mẹ ghẻ”. ( Ảnh: Đoàn phim cung cấp )

Ở tập 10, phát sóng tối 26/11, bi kịch của Hiền lên đến cao trào sau khi cha qua đời. Bị em gái đổ lỗi, ruồng bỏ và đẩy ra khỏi nhà, Hiền vẫn giữ lòng tự trọng, từ chối nhận tiền của Thục. Phân cảnh này nhận được sự đồng cảm của nhiều khán giả trên các diễn đàn và mạng xã hội. Ánh mắt u buồn cùng lối diễn tiết chế của Văn Phượng góp phần thể hiện nỗi đau và sự tổn thương của nhân vật.

“Nỗi đau ký ức” dài 53 tập, do đạo diễn Trương Dũng thực hiện. Phim quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc như Nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam, Văn Phượng, Lê Phương, Minh Luân, Thanh Thức, Thành Được, Thùy Trang và Huỳnh Hồng Loan...

“Nỗi đau ký ức” dài 53 tập, do đạo diễn Trương Dũng thực hiện. Phim quy tụ nhiều diễn viên quen thuộc. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

“Nỗi đau ký ức” gửi gắm thông điệp về tình thân, sự chân thành và lòng vị tha, những điều cần thiết để con người vượt qua bất hòa, hàn gắn tổn thương từ quá khứ.

Chia sẻ về việc thường xuyên đảm nhận những vai diễn có số phận bất hạnh, Văn Phượng cho biết đây là lựa chọn xuất phát từ sự đồng điệu với những nhân vật giàu chiều sâu nội tâm, chứ không phải cách tạo ấn tượng dễ dàng với khán giả.

“Tôi luôn có sự rung động đặc biệt với những số phận nhiều biến cố. Tôi tin diễn viên cần được quyền chọn điều mình thực sự yêu thích và luôn sẵn sàng trước những thử thách mới”, cô nói.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được thử sức với những dạng vai đa dạng hơn, trong đó có nhân vật gai góc, thậm chí phản diện. Theo cô, diễn viên cần có khả năng đồng cảm để hóa thân vào những nhân vật mình yêu thương, đồng thời phải đủ bản lĩnh thể hiện cả những kiểu người có tính cách, lựa chọn mà bản thân không đồng tình. Việc khiến khán giả phẫn nộ, day dứt hay ám ảnh trước một nhân vật cũng có thể là dấu hiệu cho thấy vai diễn đã tạo được dấu ấn.

“Vai bi kịch khiến khán giả thương cảm, còn vai phản diện tạo dấu ấn mạnh mẽ. Tôi trân trọng cả hai, bởi dù ở dạng vai nào, nếu được đầu tư nghiêm túc và thể hiện đủ chiều sâu, diễn viên đều có thể tạo nên nhân vật đáng nhớ”, Văn Phượng chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vai Hiền, nữ diễn viên dành ba tháng nghiên cứu kịch bản, tìm cách thể hiện diễn biến tâm lý nhân vật. Sau khi phim đóng máy, cô mất thêm khoảng hai tháng để thoát khỏi dư âm cảm xúc nặng nề của vai diễn.

Bộ phim được triển khai qua hai giai đoạn quá khứ và hiện tại, với những biến cố của các nhân vật kéo dài qua nhiều năm tháng. (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Bên cạnh câu chuyện gia đình nhiều nút thắt, phim “Nỗi đau ký ức” còn gây chú ý với không gian miền Tây Nam Bộ mộc mạc. Phim được ghi hình tại Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang, trong đó nhiều bối cảnh chính được thực hiện ở Vĩnh Long. Qua những khung hình này, tác phẩm đưa cảnh sắc sông nước và đời sống miền Tây đến gần hơn với khán giả.