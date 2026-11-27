Trong một sự kiện mới đây, ca sĩ Tóc Tiên có dịp hội ngộ nữ diễn viên Thái Lan Orm Kornnaphat. Khoảnh khắc cả hai cùng xuất hiện trong một khung hình nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: IG toctien1305

Xuất hiện tại sự kiện, Tóc Tiên lựa chọn thiết kế váy ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên những đường cong quyến rũ. Nữ ca sĩ kết hợp trang phục với lối trang điểm sắc sảo, tạo nên diện mạo nổi bật và đầy cuốn hút trước ống kính. Ảnh: IG toctien1305

Màn chung khung hình của hai mỹ nhân nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tích cực. Bên cạnh những lời xuýt xoa dành cho nhan sắc xinh đẹp của Orm Kornnaphat, không ít người hâm mộ cho rằng Tóc Tiên hoàn toàn không hề lép vế. Thậm chí, nữ ca sĩ còn được khen đẹp “một chín một mười” khi đứng cạnh mỹ nhân Thái Lan. Ảnh: FB Tóc Tiên

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục gây chú ý với những lần xuất hiện chỉn chu trên sân khấu cũng như tại các sự kiện. Không chỉ sở hữu gương mặt sắc nét, nữ ca sĩ còn cho thấy phong độ nhan sắc ổn định, phong cách thời trang đầy biến hóa. Ảnh: FB Tóc Tiên

Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên nhận được nhiều lời khen khi vẫn duy trì phong độ nhan sắc và vóc dáng. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét nữ ca sĩ ngày càng rạng rỡ, tự tin và có sức hút riêng. Ảnh: FB Tóc Tiên

Một trong những điểm khiến Tóc Tiên luôn được chú ý chính là khả năng biến hóa phong cách linh hoạt. Có lúc, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung theo phong cách girl crush Hàn Quốc; khi khác lại quyến rũ, cá tính với những bộ trang phục táo bạo, đậm chất fashion icon. Ảnh: FB Tóc Tiên

Tóc Tiên hiện sở hữu vóc dáng săn chắc cùng vòng eo nhỏ gọn đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là lợi thế giúp nữ ca sĩ tự tin chinh phục nhiều thiết kế khó, từ váy ngắn, trang phục ôm sát đến những bộ cánh khoe vòng eo và đường cong cơ thể. Ảnh: FB Tóc Tiên

Không chỉ gây ấn tượng nhờ ngoại hình, Tóc Tiên còn ghi điểm bởi phong thái tự tin và cách làm chủ ống kính. Dù xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện thời trang, nữ ca sĩ đều biết cách thể hiện cá tính riêng, tạo nên sức hút không dễ bị hòa lẫn. Ảnh: FB Tóc Tiên

Màn đọ sắc với Orm Kornnaphat một lần nữa cho thấy sức hút của Tóc Tiên ở thời điểm hiện tại. Ảnh: FB Tóc Tiên

Lời khen “một chín một mười” từ người hâm mộ cũng là minh chứng cho sức hút của Tóc Tiên khi đứng cạnh những mỹ nhân quốc tế. Ảnh: FB Tóc Tiên

Tóc Tiên xinh đẹp gợi cảm. Clip: FB Tóc Tiên