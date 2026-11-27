Sau nhiều lần trì hoãn và thay đổi kế hoạch phát hành, Lana Del Rey vừa mang đến tin vui cho người hâm mộ khi tiết lộ cô đang tiến gần đến giai đoạn hoàn thiện hai album mới. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân rất hài lòng với những sản phẩm lần này, đồng thời hé lộ nhiều chi tiết đặc biệt trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, trong phần bình luận dưới bài đăng nhân dịp Lễ Tạ ơn trên Instagram, Lana Del Rey đã trực tiếp cập nhật tình hình thực hiện album phòng thu thứ 10 mang tên Stove cùng album đồng hành chưa được công bố tên. Theo nữ ca sĩ, cả hai dự án đang tiến triển rất tốt và cô cảm thấy hạnh phúc với những gì đã thực hiện được.

“Các album đang được hoàn thiện rất tốt. Tôi hài lòng với chúng. Quá trình này cần thời gian, nhưng chắc chắn chúng tôi đang tiến rất gần đến đích, dù trong suốt những năm qua đã có rất nhiều thay đổi ngoài dự kiến”, Lana Del Rey chia sẻ.

Đáng chú ý, giọng ca Summertime Sadness cũng gửi lời trấn an đến người hâm mộ trước sự chờ đợi kéo dài. “Dù sao thì cũng đừng quá lo lắng. Tôi thực sự rất hài lòng với chúng và khi chắc chắn mọi thứ đã hoàn tất, tôi sẽ thông báo cho các bạn”, nữ ca sĩ viết.

Một trong những chi tiết khiến người hâm mộ chú ý là sự đầu tư của Lana Del Rey dành cho phiên bản vật lý của album. Nữ ca sĩ tiết lộ các bản phát hành vật lý lần này được chăm chút đặc biệt, trong đó riêng công đoạn chế tác những tấm đồng đã tiêu tốn khoảng nửa năm. Điều này cho thấy cô không chỉ tập trung vào chất lượng âm nhạc mà còn dành nhiều tâm huyết cho trải nghiệm sở hữu sản phẩm của khán giả.

Theo Lana Del Rey, hai album mới có mối liên kết khá đặc biệt, phản ánh hành trình thay đổi trong suy nghĩ và góc nhìn của cô. Nếu dự án ban đầu phần nào thể hiện xuất phát điểm của nữ ca sĩ khi công bố kế hoạch thực hiện cách đây khoảng bốn năm, thì album đồng hành lại mang đến góc nhìn hiện tại về những mối quan hệ, phản ứng của những người xung quanh trước hạnh phúc, sự trưởng thành và thành công của bản thân.

Trước đó, Lana Del Rey từng công bố album Stove vào năm 2024, khoảng một năm sau khi phát hành album phòng thu thứ chín Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd (2023). Đến tháng 7, nữ ca sĩ tiếp tục tiết lộ kế hoạch thực hiện thêm một album đồng hành, khiến người hâm mộ càng thêm tò mò về định hướng âm nhạc của cả hai dự án.

Ban đầu, Stove được giới thiệu là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình của Lana Del Rey sang dòng nhạc đồng quê (country). Tuy nhiên, quá trình thực hiện album liên tục trải qua những thay đổi về tên gọi cũng như lịch trình phát hành. Bên cạnh những điều chỉnh trong công việc, cuộc sống cá nhân của nữ ca sĩ cũng có nhiều biến chuyển đáng chú ý, trong đó có việc cô kết hôn.

Việc Lana Del Rey mất nhiều năm để hoàn thiện hai album cho thấy đây không đơn thuần là những sản phẩm âm nhạc tiếp nối sự nghiệp, mà còn gắn liền với những thay đổi trong đời sống và thế giới quan của nữ ca sĩ. Với lời xác nhận đang tiến gần đến chặng cuối, người hâm mộ hiện có thêm lý do để kỳ vọng vào màn trở lại của giọng ca 11 lần được đề cử Grammy sau khoảng thời gian dài vắng bóng trên đường đua album.