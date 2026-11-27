HIEUTHUHAI lên đường sang Mỹ trước concert Mắt Nhắm Mắt Mở ngày 29/11 tại PH Live, Las Vegas. Còn hai ngày trước đêm diễn, cộng đồng SUNDAYs chờ đợi lần đầu chương trình được tổ chức ngoài lãnh thổ Việt Nam. Sau hai đêm tại TPHCM và một đêm ở Hà Nội đều bán hết vé, chặng thứ tư đưa nam rapper đến gặp những khán giả theo dõi âm nhạc của anh từ xa. Dưới loạt ảnh HIEUTHUHAI đến Mỹ, khán giả để lại bình luận chờ tin tức của nam rapper mỗi ngày, "những ngày này chỉ hóng tin về HIEUTHUHAI".

HIEUTHUHAI có lịch biểu diễn hai đêm liên tiếp tại cùng địa điểm: Vũ Trụ “Say Hi” ngày 28/11 và concert cá nhân ngày 29/11. Theo giám đốc sáng tạo của Mắt Nhắm Mắt Mở, ê-kíp tiếp tục phát triển hình tượng ngôi nhà gắn với dự án, đồng thời điều chỉnh cách dàn dựng cho không gian nhà hát có kết cấu cố định. Đây là thay đổi đáng chú ý sau sân khấu ngoài trời tại Hà Nội.

HURRYKNG đồng hành trong chuyến đi sau khi góp mặt ở chặng Hà Nội của Mắt Nhắm Mắt Mở. Là thành viên GERDNANG, anh cùng MANBO và Negav gắn bó với HIEUTHUHAI qua nhiều sản phẩm và trên sân khấu biểu diễn. Sự hiện diện của những cộng sự lâu năm giúp concert tái hiện các giai đoạn làm nhạc, từ những ca khúc của tổ đội đến các dự án cá nhân.

Tại Hà Nội ngày 1/11, HURRYKNG cùng HIEUTHUHAI và Wxrdie lần đầu trình diễn chung Laviai trên sân khấu. Những màn kết hợp tạo thêm điểm nhấn cho đêm diễn, bên cạnh các tiết mục cá nhân. Sau chặng Hà Nội, khán giả tiếp tục chờ đợi phần thể hiện của HURRYKNG và tổ đội GERDNANG trên đất Mỹ.

Pháp Kiều và Negav cùng có mặt trong hành trình đến Las Vegas. Sau lần xuất hiện trên sân khấu của HIEUTHUHAI tại Hà Nội, cả hai tiếp tục hội ngộ trong đội hình Vũ Trụ “Say Hi”. Chương trình năm nay quy tụ các nghệ sĩ từ Anh trai “Say Hi” 2024, 2025, Tinh hà “Say Hi” và Em xinh “Say Hi”, mở rộng cuộc gặp gỡ với khán giả Mỹ so với hai đêm concert năm trước.

Negav từng tham gia hai đêm Anh trai “Say Hi” tại Las Vegas vào tháng 7/2025. Khi đó, 26 nghệ sĩ mang các tiết mục từ chương trình và những ca khúc tiếng Việt đến sân khấu PH Live, nhận sự hưởng ứng của khán giả. Trở lại địa điểm này, nam rapper có dịp gặp lại cộng đồng người hâm mộ tại Mỹ sau hơn một năm.

Bên cạnh hoạt động cùng “Say Hi”, Negav là gương mặt quen thuộc trong các đêm concert của HIEUTHUHAI. Tại Hà Nội, phần trình diễn của các thành viên GERDNANG góp vào những đoạn cao trào rap, hip-hop, xen giữa các ca khúc thiên về giai điệu. Sự phối hợp của những người đã làm nhạc cùng nhau nhiều năm là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm khi các nghệ sĩ tiếp tục đến Las Vegas.

Pháp Kiều gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trong đêm Mắt Nhắm Mắt Mở tại Hà Nội. Phần rap Mamma Mia gợi lại màn kết hợp được khán giả biết đến từ năm 2022, nay được đưa trở lại trong cách dàn dựng mới. Tiết mục gây bùng nổ đêm diễn tại Hà Nội. Pháp Kiều gây thích thú khi hứa hẹn "đi cùng HIEUTHUHAI" đến Las Vegas, Mỹ.

Tại Vũ Trụ “Say Hi” Concert Las Vegas, Pháp Kiều góp thêm màu sắc rap và phong cách trình diễn riêng vào đội hình nghệ sĩ.

MANBO tiếp tục đồng hành HIEUTHUHAI và các thành viên GERDNANG trong chặng hoạt động tại Mỹ. Ở ba đêm Mắt Nhắm Mắt Mở trong nước, những cộng sự thân thiết góp phần tái hiện hành trình âm nhạc của HIEUTHUHAI qua hơn 30 ca khúc. Cuộc hội ngộ của GERDNANG tại Las Vegas nối dài hành trình của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, MANBO và Negav từ những ngày đầu làm nhạc đến sân khấu lớn. Với người hâm mộ tổ đội, concert tại Las Vegas, Mỹ là dịp chờ đợi những màn kết hợp đã góp phần làm nên dấu ấn riêng của GERDNANG.