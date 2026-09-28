Dân đóng góp, dân giám sát

Các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thôn 4, xã Thất Khê giám sát việc xây dựng nhà văn hoá thôn

Công trình nhà văn hóa thôn 4, xã Thất Khê được khởi công từ tháng 3/2026, với diện tích 216 m². Đến nay, công trình đã hoàn thành, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp chung của người dân trong thôn.

Ông Tô Minh Huệ, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thôn 4, xã Thất Khê cho biết: Công trình được Nhà nước cấp đất xây dựng, trong đó 95% kinh phí do người dân đóng góp. Trong quá trình thi công, các thành viên trong ban thường xuyên theo dõi, giám sát từ những khâu nhỏ như chất lượng gạch, cát đến việc thực hiện thiết kế và tiến độ thi công. Qua đó, góp phần bảo đảm công trình được xây dựng đúng thiết kế, đạt yêu cầu về chất lượng.

Hiện toàn tỉnh đã thành lập ban giám sát đầu tư của cộng đồng đối với 118 công trình, dự án, với 744 thành viên tham gia. Các ban đều xây dựng kế hoạch, tổ chức theo dõi quá trình thi công, tiến độ, chất lượng các công trình, việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và những nội dung liên quan.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quan tâm tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ này. Năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức 7 lớp; năm 2026 tổ chức 5 lớp. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng thực tiễn cho các thành viên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh việc theo dõi chất lượng, tiến độ công trình, các ban còn chú trọng những vấn đề liên quan đến môi trường, an toàn trong quá trình thi công. Nhiều tồn tại, hạn chế được phát hiện và kiến nghị xử lý, góp phần nâng cao chất lượng công trình, bảo đảm tiến độ và hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã ban hành 127 văn bản kiến nghị gửi chủ đầu tư, đơn vị thi công, cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương liên quan đến việc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công trình, dự án.

Một trong những trường hợp được phát hiện qua giám sát là công trình đường giao thông Thâm Sả Khau Rề, thuộc thôn Hợp Lực, xã Tân Tiến. Qua kiểm tra, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng phát hiện tiến độ thực hiện còn chậm; một số hạng mục thi công chưa đúng vị trí theo thiết kế; việc đổ thải chưa được san gạt, hoàn trả mặt bằng theo hiện trạng ban đầu. Qua đó kịp thời phản ánh, kiến nghị với các đơn vị liên quan để xem xét, khắc phục.

Ngoài ra, trong quá trình thi công một số công trình, ban giám sát đầu tư của cộng đồng còn phát hiện tình trạng phương tiện vận chuyển vật liệu che chắn chưa bảo đảm, để rơi vãi vật liệu, đất đá trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường khu vực. Qua phát hiện, kiến nghị, các đơn vị liên quan đã kịp thời xử lý, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Với sự tham gia trực tiếp của người dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã trở thành cầu nối để người dân theo dõi, phản ánh và kiến nghị trong quá trình triển khai các công trình tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.