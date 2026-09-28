Bắc Ninh chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội Tâm An hơn 1.086 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1201/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Tâm An tại phường Hạp Lĩnh. Công ty Cổ phần Polyfill được giao làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 3,28 ha, trong đó khoảng 2,59 ha là khu đất quy hoạch chức năng xây dựng nhóm nhà ở xã hội và khoảng 0,69 ha dành để mở rộng, đấu nối hạ tầng đường giao thông. Các hạng mục chính gồm khu chung cư nhà ở xã hội cao tầng, nhà ở thương mại thấp tầng cùng hệ thống công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ.

Phần nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư, mỗi tòa cao 20 tầng. Mỗi tòa có diện tích xây dựng khoảng 2.900 m², tổng diện tích sàn khoảng 36.220 m² và dự kiến bố trí khoảng 378 căn hộ. Toàn dự án dự kiến cung cấp khoảng 756 căn hộ nhà ở xã hội, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 người.

Bên cạnh quỹ nhà ở xã hội, dự án còn có 44 lô nhà ở thương mại thấp tầng. Các căn nhà được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài, cao 5 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 19.528,7 m².

Hệ thống hạ tầng của dự án gồm khu cây xanh sử dụng công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và sân đường giao thông. Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm thực hiện đấu nối đồng bộ các hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp điện, giao thông, thoát nước thải, vệ sinh môi trường và thông tin liên lạc với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực xung quanh.

Tổng mức đầu tư dự kiến của Dự án Nhà ở xã hội Tâm An khoảng 1.086,627 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án. Thời gian triển khai dự kiến 48 tháng.

Theo quyết định, chủ đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật về nhà ở và các quy định pháp luật có liên quan, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với khoảng 0,69 ha đất dành để mở rộng, đấu nối hạ tầng đường giao thông, nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ với dự án và thực hiện bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định. Phần công trình này không được tính vào giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Dự án Nhà ở xã hội Tâm An góp phần cụ thể hóa Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn TP Bắc Ninh.