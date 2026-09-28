Tu sửa nhà tranh tại di tích Khu lưu niệm Phan Bội Châu

Công trình nhà tranh tại Khu lưu niệm Phan Bội Châu đã được rào chắn, quây lưới lam trong thời gian tu sửa, bảo dưỡng. Ảnh: S.Thùy

Ngày 28.9, ông Nguyễn Đức Lộc - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết, sau khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kinh phí, bảo tàng đã triển khai các thủ tục để thực hiện tu bổ, sửa chữa hạng mục nhà tranh tại khu di tích Nhà lưu niệm Phan Bội Châu (số 119 đường Phan Bội Châu, phường Thuận Hóa).

Hiện nay, bảo tàng đã rào chắn xung quanh khu vực nhà tranh và có thông báo đến du khách. Đơn vị thi công cũng đang gia công tre, tranh làm mái ở xưởng. Sau đó, đơn vị thi công sẽ tập kết vật tư, vật liệu để tu sửa nhà tranh lưu niệm cụ Phan Bội Châu.

Trước đó, Báo Văn Hóa đã có phản ánh về tình trạng xuống cấp, hư hại công trình nhà tranh tại Di tích quốc gia Khu lưu niệm Phan Bội Châu. Trong khi đó, công tác tu bổ, bảo dưỡng chưa được triển khai kịp thời do đang chờ các cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt kinh phí.

Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu gồm nhiều hạng mục công trình, trong đó có ngôi nhà tranh vách đất được phục dựng lại từ năm 1997, mô phỏng theo kiểu cách ngôi nhà ngày xưa cụ Phan từng sống.

Công trình nhà tranh trước khi triển khai tu sửa. Ảnh: S.Thùy

Đó là ngôi nhà ba gian lợp tranh, tượng trưng cho ba kỳ (Bắc, Trung, Nam). Chính giữa nhà là nơi diễn thuyết, xung quanh có các chái chia phòng riêng. Cụ Phan Bội Châu sinh sống tại đây trong thời gian bị thực dân Pháp giam lỏng và quản thúc tại Huế.

Sau khi qua đời, cụ được các chiến sĩ yêu nước an táng trong khuôn viên vườn nhà. Tiếp đó, công trình từ đường cũng được xây dựng trên mảnh đất này. Năm 1990, Bộ VHTT - nay là Bộ VHTTDL - đã xếp hạng Di tích cấp quốc gia đối với Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Huế.

Đại diện Bảo tàng Lịch sử TP. Huế cho biết, do Huế đang vào mùa mưa nên bảo tàng thường xuyên theo dõi và đốc thúc đơn vị thi công để bảo đảm chất lượng, tiến độ trong công tác tu sửa, bảo dưỡng nhà tranh tại Khu lưu niệm cụ Phan Bội Châu.