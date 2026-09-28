Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai

Dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, khu phía Bắc thuộc Khu đô thị Tây Nam được khởi công tại phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Dự án do Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn làm chủ đầu tư, với quy mô khoảng 490 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 805,8 tỷ đồng.

Các đại diện Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, và đại diện Nhà đầu tư thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Dự án.

Theo quyết định điều chỉnh của UBND tỉnh Bắc Ninh, dự án được triển khai trên khu đất khoảng 0,7ha. Công trình nhà ở xã hội được điều chỉnh quy mô lên 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích đất xây dựng khoảng 2.800m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 59.492m².

Dự án dự kiến cung cấp khoảng 490 căn hộ, diện tích từ 25-77m². Tầng hầm được bố trí làm khu vực để xe và các công trình kỹ thuật; từ tầng 1 đến tầng 3 bố trí không gian thương mại, dịch vụ, sinh hoạt cộng đồng, tiện ích chung và hệ thống kỹ thuật; từ tầng 4 đến tầng 19 bố trí các căn hộ ở và hệ thống kỹ thuật.

Cùng với các tòa nhà ở, dự án được yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc và sân vườn, cảnh quan trong phạm vi dự án.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án được điều chỉnh lên khoảng 805,886 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 165 tỷ đồng; vốn vay và huy động hợp pháp khác khoảng 640,886 tỷ đồng. Theo quyết định của UBND tỉnh, đây là tổng chi phí thực hiện dự án ở mức sơ bộ, chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tổng vốn đầu tư cuối cùng sẽ được xác định trên cơ sở Báo cáo nghiên cứu khả thi được lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ngô Văn Sơn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn cho biết, việc triển khai dự án là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp, đồng thời hướng tới đáp ứng nhu cầu về chỗ ở ổn định cho người lao động và các gia đình có thu nhập thấp.

Ông Ngô Văn Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn phát biểu cam kết tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Theo chủ đầu tư, trong quá trình triển khai, doanh nghiệp sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức thi công, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và tiến độ công trình.

Tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh ý nghĩa của việc triển khai dự án trong thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu về chỗ ở cho công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp.

Ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo nhấn mạnh bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư triển khai dự án đúng các nội dung được chấp thuận, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án phải được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, dịch vụ của người dân và bảo đảm kết nối với hạ tầng khu vực theo quy hoạch.

Một trong những yêu cầu được đặt ra đối với dự án là bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Theo quyết định giao chủ đầu tư, doanh nghiệp có trách nhiệm xác định và công bố giá bán, giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm phù hợp thẩm quyền và phương pháp xác định giá. Đồng thời, quy trình mua bán nhà ở xã hội tại dự án phải tuân thủ quy định của pháp luật về nhà ở.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành và UBND phường Đa Mai theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, kiểm tra quá trình thực hiện dự án. Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm theo dõi việc triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật và các nội dung đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Việc khởi công dự án Khu nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai bổ sung thêm một dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Với quy mô khoảng 490 căn hộ, dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội khi hoàn thành.