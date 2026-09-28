Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng kiểm tra Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên – Cửa khẩu Tây Trang

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với phường Mường Thanh.

Kiểm tra thực địa tại phường Mường Thanh, đồng chí Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã khảo sát khu vực nút giao IC5; khảo sát các vị trí đổ thải và nguồn vật liệu xây dựng tại chỗ gồm đá, cát, phục vụ dự án cao tốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Phó Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã khảo sát khu vực nút giao IC5, phường Mường Mường Thanh.

Tại phường Điện Biên Phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác đã kiểm tra các vị trí đổ thải, nút giao và một số vị trí có thể nghiên cứu bổ sung để dự trữ đất, phục vụ đắp dọc trục đường 7/5 theo đề xuất của Ban Quản lý dự án Các công trình giao thông tỉnh và phường Điện Biên Phủ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác kiểm tra thực địa các vị trí đổ thải, nút giao thuộc phường Điện Biên Phủ.

Sau khi khảo sát thực địa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với phường Mường Thanh và phường Điện Biên Phủ về những khó khăn, vướng mắc, tình hình triển khai các nội dung liên quan dự án và công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo phường Mường Thanh báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị các địa phương, đơn vị, sở, ngành cần chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nguồn vật liệu và bãi đổ thải phục vụ dự án; cần tìm vị trí đổ thải phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương khảo sát các điểm mỏ, khoáng sản, vật liệu xây dựng cát, đá để phục vụ Dự án Cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang và các công trình dự án trọng điểm khởi công trong thời gian tới, tránh tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân đồng thuận trong thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác làm việc với phường Điện Biên Phủ.