Đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh kiểm tra tại Khu tái định cư Lương Tài. ( Ảnh: LN)

Cùng đi có đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Cơ bản hoàn thành một số hạng mục quan trọng

Kết quả kiểm tra cho thấy, một số khu tái định cư phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã cơ bản hoàn thành và đạt khối lượng cao ở một số hạng mục quan trọng như san nền, thoát nước, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng, phục vụ nhu cầu bố trí tái định cư cho người dân.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh trao đổi, lắng nghe ý kiến của đại diện nhân dân. (Ảnh: LN)

Cụ thể, tại khu tái định cư Đông Cứu 1, hạng mục san nền cơ bản hoàn thành; đường giao thông đã cơ bản hoàn thành phần đắp nền; hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 83%, cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy khoảng 72%, điện hạ thế và chiếu sáng khoảng 73%... Đơn vị thi công bắt đầu vận chuyển cây xanh về trồng và triển khai các hạng mục hoàn trả đường dây điện hạ thế, trung thế 35kV.

Khu tái định cư Đông Cứu 2 đã cơ bản hoàn thành san lấp mặt bằng các lô đất phục vụ bàn giao; hạng mục đường giao thông đang được đẩy nhanh; một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang tiếp tục được triển khai.

Tại khu tái định cư Gia Bình, khu vực ưu tiên trong ranh giới APEC đã cơ bản hoàn thành san nền; hệ thống thoát nước mưa đạt khoảng 80% đối với tuyến cống dọc, thoát nước thải khoảng 45%.

Hạ tầng khu tái định cư Gia Bình đang được đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh LN)

Đối với khu tái định cư Lương Tài, cơ bản hoàn thành san nền; thoát nước mưa tuyến cống dọc đạt 100%, thoát nước thải khoảng 88%, đường giao thông đã hoàn thành phần đắp nền; các hạng mục cấp điện, cấp nước đạt khoảng 70%.

Tuy nhiên, tiến độ tại một số vị trí còn chậm so với yêu cầu; một số hạng mục như thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, hào kỹ thuật và các công trình phụ trợ đang tiếp tục được triển khai.

Đơn cử, tại khu tái định cư Gia Bình, hạng mục giao thông đạt khoảng 30%, thoát nước mưa và nước thải khoảng 54%, cấp nước và phòng cháy, chữa cháy khoảng 25%, cấp điện khoảng 25% và thông tin liên lạc khoảng 25%.

Các phân khu của khu tái định cư Lương Tài; hệ thống cấp nước sạch và phòng cháy, chữa cháy đạt 19%; thoát nước mưa, nước thải đạt từ 18% đến 33%, tường chắn, kè kênh khoảng 21%...

Tiến độ một số hạng mục còn chậm do việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị còn hạn chế; thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến quá trình thi công đào, đắp; một số khu vực còn vướng về đường điện, mặt bằng và phương án kết nối giao thông…

Tập trung nhân lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng

Trực tiếp kiểm tra thực địa 4 khu tái định cư: Đông Cứu 1, Đông Cứu 2; Gia Bình và Lương Tài, lắng nghe ý kiến của đại diện nhân dân, chính quyền địa phương và báo cáo từ chủ đầu tư, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh và đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, kíp, khẩn trương hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và các điều kiện cần thiết để phục vụ người dân.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ các dự án, bảo đảm yêu cầu trước mắt về nơi ở, hạ tầng thiết yếu cho người dân, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng theo quy hoạch và tiến độ dự án.

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa khu tái định cư Đông Cứu 1. (Ảnh: LN)

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm chắc nhu cầu của từng hộ dân; trường hợp gia đình có nhu cầu nhận mặt bằng tạm trước thì chủ động phối hợp, tạo điều kiện để người dân sớm triển khai xây dựng nhà ở. Đối với những vị trí đã cơ bản đủ điều kiện, hộ dân có nhu cầu có thể được bàn giao mặt bằng tạm trước, không nhất thiết phải chờ hoàn thành đồng loạt.

Thành phố và nhà đầu tư cam kết sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thiện đầy đủ theo yêu cầu, không để việc bàn giao tạm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ hoàn thành tổng thể của các khu tái định cư. Lãnh đạo thành phố đề nghị các địa phương tuyên truyền, giải thích rõ để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh việc bàn giao tạm phải đi đôi với bảo đảm các điều kiện thiết yếu phục vụ đời sống người dân, nhất là kết nối giao thông, điện, nước sạch, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom, xử lý rác thải… Trong đó, nhà đầu tư cần đặc biệt quan tâm và khẩn trương có giải pháp xử lý nước thải, rác thải, không để phát sinh vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh của người dân trong quá trình bàn giao và ổn định đời sống tại nơi ở mới.

Dự án tái định cư phục vụ Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng-Chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất khoảng 335,33ha tại các xã, phường: Gia Bình, Lương Tài, Trung Chính, Đông Cứu. Dự án gồm 4 khu tái định cư: Gia Bình, Đông Cứu 1, Đông Cứu 2 và Lương Tài; tổng mức đầu tư hơn 12.046 tỷ đồng.