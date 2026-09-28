HLV Kim Sang-sik tiết lộ cách đội tuyển Việt Nam đối phó Thái Lan

Theo HLV Kim Sang-sik, Ban huấn luyện đã phân tích Thái Lan qua băng hình. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa hai đội hồi tháng 7 cũng giúp tuyển Việt Nam có thêm những dữ liệu thực tế để nhận diện điểm mạnh của đối thủ.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao đối thủ nhưng quyết tâm cùng đội nhà giành chiến thắng

“Chúng tôi đã phân tích đối thủ thông qua băng hình. Trước đó, vào tháng 7, chúng tôi cũng đã từng đối đầu với đội tuyển Thái Lan nên biết rất rõ điểm mạnh của họ là gì và chúng tôi cần phải khai thác vào đâu. Các cầu thủ của chúng tôi cũng nắm rất rõ những điều này”, ông Kim chia sẻ.

Đánh giá về sức mạnh của Thái Lan, HLV Kim Sang-sik đặc biệt lưu ý kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo của tuyến giữa.

“Thái Lan sở hữu những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thuộc hàng tốt nhất Đông Nam Á. Tuyến tiền vệ của họ cũng chơi bóng rất sáng tạo, điều này có thể gây ra một chút khó khăn cho khâu phòng ngự của chúng tôi.

Tuy nhiên, chúng tôi đã phân tích qua băng hình và thông qua các buổi tập. Nếu chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu ngày mai, tôi tin đội sẽ hóa giải tốt lối chơi của họ”, HLV Kim Sang-sik nhận định.

Đội tuyển Việt Nam có buổi tập trước trận đấu với Thái Lan

Trong bối cảnh Thái Lan đang dẫn đầu bảng B nhờ hiệu số tốt hơn, chiến thắng sẽ giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành ngôi đầu. HLV Kim Sang-sik xem đây là cơ hội để đội bóng vươn lên vị trí dẫn đầu.

“Trận đấu ngày mai với Thái Lan là một cơ hội tốt để chúng tôi có thể vươn lên vị trí dẫn đầu bảng. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng. Ngày mai, chúng tôi sẽ dồn toàn bộ sức lực trên sân cỏ và hướng tới một chiến thắng”, ông Kim khẳng định.

Về cách tiếp cận trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết, đội tuyển Việt Nam sẽ ưu tiên sự chặt chẽ trong hiệp 1, trước khi tăng tốc và khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan ở hiệp 2.

Trận Việt Nam - Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 29.9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung. Đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội lớn đoạt tấm vé vào chơi trận chung kết.