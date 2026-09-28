Ông Nguyễn Hồng Minh: 'Chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao Việt Nam'

Đánh giá về kết quả trên, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn thừa nhận rằng các vận động viên (VĐV), huấn luyện viên Việt Nam đã bước vào giải đấu này với một tinh thần quyết tâm cao nhất. HCV ở môn karate cùng các tấm huy chương bạc, huy chương đồng ở các môn khác là minh chứng rõ nét cho ý chí kiên cường, nỗ lực vượt bậc vì màu cờ sắc áo của các VĐV. Có những nội dung chúng ta đã tiệm cận rất gần đến tấm huy chương trong sự tiếc nuối chỉ tính bằng phần nghìn điểm số, điều đó cho thấy các VĐV đã thi đấu hết mình, không hề lùi bước.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20. Ảnh: BÙI LƯỢNG

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, kết quả hiện tại của đoàn vẫn còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đặt ra ban đầu. Thể thao Việt Nam đang có phần hụt hơi và rơi vào thế bám đuổi áp lực so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. “Sự cạnh tranh tại đấu trường châu lục ngày càng khốc liệt. Nhiều bộ môn trọng điểm như điền kinh, bơi lội, rowing hay cử tạ của chúng ta gặp rất nhiều thử thách trước các đối thủ vượt trội và chưa thể tạo nên sự bứt phá. Đây là bài học rất lớn về công tác dự báo sức mạnh đối thủ, sự chuẩn bị điểm rơi phong độ, cũng như chiến lược đầu tư dài hơi cho các môn thể thao Olympic. Nhìn rộng ra, ASIAD là sân chơi tiệm cận đẳng cấp Olympic. Khi các cường quốc thể thao đưa đến đây những VĐV có đẳng cấp hàng đầu Olympic, khoảng cách về trình độ, khoa học, công nghệ và y học thể thao giữa họ và chúng ta càng lộ rõ. Đây là bài học rất đắt giá về việc định vị lại chiến lược đầu tư trọng điểm, thay vì dàn trải ở quá nhiều nhóm môn”, ông Nguyễn Hồng Minh phân tích.

Trong những ngày thi đấu còn lại, áp lực giành thêm HCV của Đoàn thể thao Việt Nam là rất lớn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Minh, toàn đoàn sẽ quyết tâm dồn toàn lực và sự tập trung vào các nội dung có khả năng tranh chấp HCV để cố gắng đạt mục tiêu đề ra.

“Việc chúng ta chưa đạt được chỉ tiêu huy chương tính đến thời điểm này rõ ràng là một kết quả không như kỳ vọng. Với tư cách là những người lãnh đạo đoàn, chúng tôi nhận trách nhiệm trước người hâm mộ thể thao nước nhà khi chưa thể giúp các VĐV thi đấu bứt phá để mang về những tấm HCV. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn và sòng phẳng, kết quả này phản ánh sự khốc liệt của giải đấu. Sân chơi ASIAD hiện nay có trình độ rất cao”, ông Nguyễn Hồng Minh bày tỏ.

Đánh giá về nguyên nhân khiến Đoàn thể thao Việt Nam chưa đạt thành tích huy chương như kỳ vọng ở ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết: “Chúng tôi chưa làm tốt việc giải tỏa áp lực cho các VĐV trọng điểm. Trường hợp sẩy chân đáng tiếc ở vòng loại của những nhà đương kim vô địch hay các niềm hy vọng lớn cho thấy tâm lý thi đấu chưa thực sự vững vàng. Sự căng cứng hiện rõ trong từng loạt bắn, từng nhịp chèo ở những thời khắc mang tính quyết định”.

Ông Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: “Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng các điều kiện bảo đảm như hồi phục, chế độ dinh dưỡng và ứng dụng khoa học-công nghệ của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với các quốc gia hàng đầu. Sự chuẩn bị của chúng ta phần lớn vẫn dựa vào nỗ lực tự thân của huấn luyện viên và VĐV, chưa có được sự hỗ trợ mang tính khoa học, kỹ thuật toàn diện. Thất bại tại các nội dung kỳ vọng lần này là bài học thực tế rất lớn để chúng tôi tỉnh táo lại và nhìn rõ vị trí của mình ở đâu trên bản đồ thể thao châu lục. Chúng tôi nhận bài học này để nghiêm túc rà soát, thay đổi lại chiến lược đầu tư cho chặng đường sắp tới”.