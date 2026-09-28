FIFA ASEAN Cup 2026: Chơi hơn người, Malaysia vẫn bị Indonesia cầm hòa

Tối 28/9 đã diễn ra màn so tài giữa Malaysia và Indonesia trên sân Bung Karno tại lượt trận thứ hai bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Với mục tiêu giành 3 điểm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng, Indonesia không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Malaysia có trận hòa tiếc nuối trước Indonesia. (Ảnh: Tử Bình).

Phút 2, đội bóng xứ vạn đảo được hưởng quả phạt góc bên cánh phải. Verdonk thực hiện đường căng sệt vào khu vực cấm địa nhưng hàng thủ Malaysia kịp thời phá bóng giải nguy.

Chỉ hai phút sau, Hubner xoay người dứt điểm nhanh bằng chân trái trong vòng cấm, đánh bại thủ môn Syihan Hazmi. Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng do cầu thủ Indonesia đã có tình huống đẩy người với hậu vệ Malaysia trước đó.

Sau những phút đầu chịu sức ép, Malaysia dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra các tình huống nguy hiểm.

Phút 12, từ một đường chuyền hỏng ngay bên phần sân nhà của Indonesia, Arif Aiman cướp được bóng rồi dốc xuống bên cánh phải. Cầu thủ này tung cú dứt điểm vào góc gần, buộc thủ môn Paes phải đấm bóng cứu thua.

Bốn phút sau, Malaysia tiếp tục khiến khung thành Indonesia chao đảo. Faisal Halim nhận bóng từ Arif Aiman rồi treo vào vòng cấm để Bergson băng cắt đánh đầu ở cự ly gần nhưng không thắng được thủ thành Paes.

Sau những phút khởi đầu đầy tốc độ, hai đội chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, cả hai vẫn có được những cơ hội tương đối tốt để ghi bàn.

Phút 28, Stuart Wilkin xâm nhập trung lộ rồi tung cú sút xa bằng chân phải, khiến thủ môn Paes phải bay người đấm bóng cứu thua cho đội nhà.

Về phần Indonesia, dù được chơi trên sân nhà và sở hữu dàn nhân sự chất lượng hơn nhưng họ gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Malaysia.

Thậm chí, khi đang loay hoay chưa tìm được bàn khai thông thế bế tắc, Indonesia còn gặp bất lợi khi Haye phải nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Arif Aiman.

Thủ môn Paes đã có trận đấu xuất sắc trước Malaysia. (Ảnh: Tử Bình).

Bước sang hiệp hai, trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi cầu thủ hai đội liên tục có những pha va chạm, khiến trận đấu bị “cắt vụn”.

Với ưu thế được chơi hơn người, Malaysia chủ động đẩy cao đội hình tấn công với mục tiêu tìm bàn thắng. Ở chiều ngược lại, Indonesia chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ và lùi về chơi phòng ngự phản công.

Phút 62, Bergson ngả người bắt volley sau quả tạt từ cánh trái của đồng đội nhưng bóng đập trúng hậu vệ Indonesia bật ra. Không lâu sau, Paulo Josué bật cao đánh đầu cận thành nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Càng về những phút cuối, các cầu thủ Malaysia càng tỏ ra nóng vội và điều này khiến những tình huống xử lý cuối cùng thiếu đi sự chính xác.

Phút 90+1, từ tình huống hỗn loạn trong vòng cấm Indonesia, Stuart Wilkin bất ngờ tung người bắt volley, buộc thủ thành Paes phải bay người hết cỡ cứu thua cho Indonesia.

Ngay sau đó, Malaysia được hưởng quả phạt góc và thủ môn Paes phải đấm bóng giải nguy. Dion Cools lập tức thực hiện cú đá bồi rất căng ở cự ly gần nhưng bị một cầu thủ Indonesia cản phá ngay trước khung thành.

Trong những phút còn lại, Malaysia ra sức tấn công nhưng không thể ghi bàn và chấp nhận trận hòa 0-0 trước Indonesia.

Đội hình xuất phát Indonesia: Paes; Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Kevin Diks; Joey Pelupessy, Thom Haye, Verdonk; Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Vickery. Malaysia: Syihan; Quentin Cheng, Brad Tapp, Dion Cools, Corbin-Ong; Hidalgo, Nooa Laine; Arif Aiman, Stuart Wilkin, Faisal Halim; Bergson.