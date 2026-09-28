VFF hỗ trợ địa phương phát triển bóng đá trẻ, hướng tới đăng cai giải quốc gia

Ngày 27/9, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dẫn đầu có buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn, phong trào bóng đá học đường, bóng đá cộng đồng và bóng đá thiếu niên, nhi đồng đang có bước phát triển tích cực, gắn với Đề án thí điểm xã hội hóa phát triển bóng đá thiếu niên, nhi đồng đến năm 2030. Quy mô các giải đấu dành cho trẻ em cũng tăng nhanh. Giải thể thao hè năm 2025 quy tụ 54 đội với gần 800 vận động viên, trong khi năm 2026 con số này tăng lên 84 đội và 1.520 vận động viên.

Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn làm việc với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: VFF)

Bóng đá trẻ Lạng Sơn cũng ghi nhận một số kết quả đáng chú ý. Năm 2025, đội U11 của tỉnh lần đầu giành Huy chương Đồng tại giải vô địch thiếu niên, nhi đồng toàn quốc. Bên cạnh đó, 15 cầu thủ trẻ của địa phương đã được tuyển chọn vào các trung tâm và câu lạc bộ đào tạo chuyên nghiệp.

LĐBĐ tỉnh Lạng Sơn đề nghị VFF hỗ trợ đào tạo huấn luyện viên, trọng tài ngay tại địa phương hoặc theo cụm các tỉnh miền núi phía Bắc; hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, nhà tài trợ và tăng cường các chương trình giao lưu bóng đá.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đánh giá cao sự chủ động của Lạng Sơn trong phát triển bóng đá trẻ và bóng đá cộng đồng. Ông đề nghị các bộ phận chuyên môn của VFF phối hợp với địa phương triển khai các lớp huấn luyện viên chứng chỉ D, C và lớp trọng tài sơ cấp, với sự tham gia của các giảng viên, chuyên gia thuộc VFF.

VFF cũng sẵn sàng hỗ trợ địa phương kết nối với các doanh nghiệp và nhà tài trợ nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động bóng đá. Một nội dung khác được hai bên quan tâm là khả năng tổ chức các giải đấu trong tương lai.

Hiện Lạng Sơn có 6 sân vận động có khán đài, 172 sân bóng và 77 sân cỏ nhân tạo. Tỉnh cũng đang triển khai xây dựng khu liên hợp thể thao mới, trong đó có sân vận động với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi. Chủ tịch Trần Quốc Tuấn lưu ý địa phương cần đồng bộ hệ thống sân tập đạt chuẩn bên cạnh sân thi đấu chính.

Khi điều kiện cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu, VFF sẵn sàng phối hợp đưa các giải quốc gia, giải trẻ hoặc các trận giao hữu về tổ chức tại Lạng Sơn.