Cử tri Thuận Hạnh kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Hạnh

Các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện chính quyền địa phương và cử tri trên địa bàn tham dự.

Đại diện các sở, ngành, địa phương và cử tri xã Thuận Hạnh tham gia buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thuận Hạnh đã kiến nghị các nội dung liên quan về: tăng cường quản lý chất lượng đối với cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi của các trại heo, nhiều tuyến đường xuống cấp, hư hỏng nhiều năm nay chưa được khắc phục, tiềm ẩn mất an toàn giao thông, nhất là vào mùa mưa.

Cử tri Nguyễn Cao Nguyên phản ánh đường, điện hiện nay còn nhiều hạn chế, mất an toàn

Cử tri địa phương cũng có ý kiến về tình trạng tranh chấp đất đai, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà, bất cập, nhiều thôn trên địa bàn xã điện lưới chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt an toàn, hiệu quả.

Cử tri Nghiêm Xuân Dưng kiến nghị ngành chức năng cần kiểm tra, xử lý việc làm giả mã vùng trồng đối với cây sầu riêng trên địa bàn

Cử tri xã Thuận Hạnh cũng phản ánh, hiện nay trên địa bàn xã xảy ra tình trạng làm giả, đánh cắp mã vùng trồng đối với cây sầu riêng, cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lí cần vào cuộc để kiểm tra, giải quyết để bảo đảm quyền lợi cho người nông dân.

Đại biểu Dương Khắc Mai, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở, ngành, chính quyền xã tiếp thu và xử lý các nội dung kiến nghị theo thẩm quyền

Tại buổi tiếp xúc, Tổ Đại biểu số 6 - Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề thuộc quản lý của các sở, ngành, địa phương, Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm không để vụ việc kéo dài.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ tiếp tục được tổng hợp để trình cơ quan cấp trên xem xét, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh ở xã Thuận Hạnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập

Dịp này, Tổ Đại biểu số 6 - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng các suất quà ý nghĩa cho các gia đình chính sách và học sinh vượt khó đạt thành tích tốt trong học tập.