Kinh tế Đà Nẵng duy trì đà phát triển tích cực

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Nhiều điểm sáng nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra

Báo cáo tại phiên họp, Bà Trần Thị Thanh Tâm - Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, tình hình KT-XH 9 tháng đầu năm của thành phố duy trì đà phát triển tích cực, GRDP 9 tháng ước tăng 10,31%.Quy mô GRDP theo giá hiện hành 9 tháng đạt khoảng 264,6 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt hơn 88 nghìn tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút đầu tư vốn FDI đạt 681,55 triệu USD, tăng khoảng 186,6% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước đạt 185.760,3 tỷ đồng, tăng khoảng 183,8%.

Đối với nhiệm vụ tháo gỡ vướng mắc các dự án theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, thành phố đã phê duyệt 4 đợt gồm 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù và ban hành các kế hoạch triển khai theo từng đợt. Đến hết tháng 9-2026, đã hoàn thành, xử lý 206 dự án thuộc diện rà soát theo cơ chế, chính sách đặc thù.Thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến 28-9, tổng giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 đạt hơn 12.485 tỷ đồng, bằng 72,62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 67,61% kế hoạch UBND thành phố giao. Đầu năm đến nay cũng đã khởi công, khánh thành 11 công trình, dự án với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 68.375,6 tỷ đồng, bằng 103% dự toán HĐND giao; trong đó thu nội địa đạt 105% dự toán.

Mặc dù đã có những kết quả tích cực nhưng tăng trưởng GRDP 9 tháng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra (10,31% so với mục tiêu 10,55%). Tiến độ một số dự án còn vướng điều chỉnh quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và đấu nối hạ tầng. Cùng với đó, quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn hạn chế; sản xuất chịu sức ép về chi phí đầu vào. Để đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 hơn 11%, trong đó quý IV phải đạt từ 12,8 đến 13,6%, thành phố đặt ra nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tập trung khu vực dịch vụ. Chính quyền cũng sẽ triển khai các giải pháp thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng thấp như cung cấp quản lý xử lý nước thải, phân phối điện, cao su, khai khoáng, sản xuất đồ uống…

Tăng tốc quý IV để đạt mục tiêu tăng trưởng hơn 11% cho cả năm

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu thời gian đến cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm tra, giám sát. Cả hệ thống chính trị phải quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện phục hồi, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những nhiệm vụ đáng lưu ý là mùa mưa đang đến, ngành nông nghiệp và môi trường chủ động ứng phó mưa bão, lũ lụt, sạt lở, đặc biệt chú ý đợt mưa lớn kéo dài, chủ động các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trong thiên tai.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2026.