Thay đổi phương pháp làm việc, tạo chuyển biến thực chất

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn qua địa bàn phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Với trăn trở, sau khi trở thành thành phố, người dân Đồng Nai được hưởng lợi ích gì, doanh nghiệp có được phục vụ tốt hơn hay không, Thành ủy Đồng Nai xác định phải tạo chuyển biến thực chất từ phương thức lãnh đạo, điều hành. Theo đó, chủ động thay đổi cách tiếp cận, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, thường xuyên làm việc với các sở, ngành, địa phương để tìm giải pháp tháo gỡ, tập trung xử lý những vấn đề khó, phức tạp, từng bước nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh có chiều dài khoảng 15,5km, rộng 60m, điểm đầu tiếp giáp Quốc lộ 51, điểm cuối kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây, đi qua các phường Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước. Theo Bí thư Đảng ủy phường Long Hưng Nguyễn Thị Như Ý, ngay từ khi thông tin quy hoạch các dự án đầu tư tại khu vực và xây dựng hạ tầng giao thông Đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh được công bố, trên địa bàn đã xuất hiện một số người từ nơi khác đến mua đất, môi giới, thổi giá. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và tiến độ triển khai dự án.

Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu phải rà soát kỹ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện thực tế của từng trường hợp cụ thể. Quan điểm xuyên suốt là bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi, nhưng kiên quyết không để hoạt động đầu cơ đất đai làm chậm tiến độ giải phóng mặt bằng và cản trở quá trình tái thiết đô thị.

Tập trung giải quyết vấn đề bức xúc tồn tại nhiều năm, tạo chuyển biến khác biệt trong thực tế, đã nhận được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong xã hội. Lãnh đạo thành phố cho biết, tất cả vì lợi ích chung, sẵn sàng chịu trách nhiệm, đối diện, thậm chí xung đột lợi ích đối với các đối tượng đầu cơ thu gom đất từ trong dân, thao túng giá đất, hoặc nhà đầu tư không có năng lực tài chính, thành lập công ty tư nhân “ôm” hàng trăm héc-ta đất mà chưa thực hiện bất kỳ một dự án nào.

Đến nay, thành phố đã thu hồi gần 2.600ha đất giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý và tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thu hồi, tạo thêm dư địa và nguồn lực phát triển, hướng tới đạt được ba mục tiêu cùng lúc: hoàn thiện mạng lưới giao thông thông suốt; kiểm soát chặt chẽ quy hoạch và kiến trúc đô thị; khai thác hợp lý giá trị tài nguyên đất để tái tạo vốn đầu tư.

Không để lãng phí nguồn lực đất đai, Sở Tài chính đã làm việc với khoảng 100 doanh nghiệp. Qua đó, ban hành 66 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chủ yếu do không thực hiện chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư, dự án chậm tiến độ; đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục triển khai dự án thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động. Trong 9 tháng năm 2026, đã thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động 19 dự án. Đến nay trên địa bàn còn 208 dự án chậm triển khai, trong đó có 8 dự án FDI và 200 dự án trong nước, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, tham mưu xử lý triệt để theo quy định.

Giải phóng nguồn lực phát triển

Theo lãnh đạo Sở Tài chính, trong số 279 dự án tồn đọng, kéo dài, đến nay đã tháo gỡ được 152 dự án; 89 dự án đã có phương án xử lý, còn lại 38 dự án tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết. Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, tạo đà tăng trưởng bền vững.

Thành phố Đồng Nai đang trong quá trình quyết liệt tái thiết đô thị, hoàn thiện mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 1/10, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đánh giá: “So với tình hình chung cả nước, thành phố Đồng Nai tiên phong trong công tác xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Kết quả đạt được cho thấy lãnh đạo thành phố và các sở, ngành đã phối hợp vào cuộc quyết liệt tháo gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Với những trường hợp còn lại, thành phố Đồng Nai cần tiếp tục chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương xử lý dứt điểm, bởi vì dự án chậm ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó”.

So với tình hình chung cả nước, thành phố Đồng Nai tiên phong trong công tác xử lý các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài. Kết quả đạt được cho thấy lãnh đạo thành phố và các sở, ngành đã phối hợp vào cuộc quyết liệt tháo gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Với những trường hợp còn lại, thành phố Đồng Nai cần tiếp tục chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương xử lý dứt điểm, bởi vì dự án chậm ngày nào sẽ gây lãng phí ngày đó. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương

Nhằm sớm đưa thành phố Đồng Nai bứt phá thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, lãnh đạo Thành ủy thường xuyên làm việc với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tìm giải pháp căn cơ tháo gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy. Kịp thời chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ chiến lược trọng tâm, thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo tái cấu trúc kinh tế-xã hội và nâng tầm vị thế thành phố Đồng Nai.

Bí thư Đảng ủy xã Phước An Đỗ Huy Khánh cho rằng: Lãnh đạo thành phố đã hành động mạnh mẽ tạo hiệu quả cụ thể. Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tìm cách giải bài toán chưa từng có như ngăn chặn đầu cơ đất, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai, giúp cán bộ ở cơ sở thêm vững tin để quyết liệt thực hiện tốt mọi nhiệm vụ cấp bách tại chỗ. Đơn cử, địa bàn Phước An trước đây, tình trạng đầu cơ, gom đất và xây dựng trái phép diễn ra phức tạp, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm, không để tồn tại bất kỳ trường hợp nào.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai nhấn mạnh: Chủ trương đúng, nhưng triển khai chậm thì cơ hội sẽ mất. Cơ chế tốt, nhưng cán bộ không biết làm, không dám làm thì cũng không tạo ra sự phát triển. Tất cả nhiệm vụ phải xác định đường găng tiến độ, sản phẩm và người chịu trách nhiệm đến cùng. Kết quả cuối cùng phải là sự chuyển biến thực tế. Các nhiệm vụ trọng tâm phải được theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên, việc nào chậm phải trả lời chậm ở đâu, nguyên nhân vì sao chậm, ai chịu trách nhiệm và khi nào hoàn thành. Phải tạo được một bộ máy thật sự hành động, trong đó mỗi cơ quan, cán bộ đều rõ mình phải làm gì và chịu trách nhiệm từ đâu đối với mục tiêu phát triển chung của thành phố.