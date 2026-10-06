5 cây cảnh 'vượng tài' may mắn hay được đem tặng tân gia

Cây kim tiền

Kim tiền là một trong những loại cây phong thủy được ưa chuộng nhất, đúng như tên gọi, nó tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý và tiền bạc.

Cây có lá xanh mướt, thân mập mạp vươn thẳng, biểu thị cho sự phát triển không ngừng. Kim tiền rất dễ chăm sóc, có thể sống tốt trong môi trường thiếu sáng và không cần tưới nước thường xuyên, phù hợp với những gia chủ bận rộn.

Cây kim tiền.

Cây kim ngân

Kim ngân là một trong những lựa chọn hàng đầu khi nói đến quà tặng tân gia nhờ ý nghĩa phong thủy rõ ràng: "Kim" là vàng, "Ngân" là bạc, tượng trưng cho việc vừa thu hút tiền bạc vào nhà, vừa giúp gia chủ giữ gìn tài sản, không để thất thoát. Lá cây xòe ra năm nhánh còn đại diện cho ngũ hành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ cân bằng, giúp việc làm ăn của gia chủ mới luôn thuận buồm xuôi gió.

Với dáng cây gọn gàng, dễ chăm sóc, kim ngân phù hợp đặt tại phòng khách hoặc sảnh vào của ngôi nhà mới.

Cây kim ngân.

Cây hạnh phúc

Đúng như tên gọi, cây hạnh phúc mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình luôn hòa thuận, yêu thương nhau, đồng thời tượng trưng cho may mắn về công danh, sự nghiệp.

Tán lá xanh đậm, xum xuê của cây đại diện cho sự sung túc, viên mãn, còn mỗi lần cây ra hoa được xem là điềm báo cho những tin vui lớn về tài chính đang đến gần.

Đây là món quà tân gia mang thông điệp vẹn tròn cả về tình cảm gia đình lẫn công việc, rất phù hợp để trao tặng bạn bè, người thân trong ngày về nhà mới.

Cây hạnh phúc.

Cây lan ý

Lan ý, còn được biết đến với tên gọi Huệ Hòa Bình, là loài cây mang biểu trưng rõ nét cho sự gắn kết và hài hòa trong gia đình. Với bông hoa trắng muốt thanh tao cùng ý nghĩa về sự bình an, hạnh phúc và cân bằng nội tâm, lan ý được tin là giúp gia chủ mới nuôi dưỡng các mối quan hệ tốt đẹp, tích cực trong không gian sống mới. Ngoài giá trị phong thủy, lan ý còn được xếp vào nhóm cây có khả năng hấp thụ một số hợp chất trong không khí, góp phần mang lại cảm giác thư thái cho ngôi nhà.

Cây lan ý.

Cây lưỡi hổ

Với dáng lá vươn thẳng, cứng cáp và sắc nét như lưỡi kiếm, cây lưỡi hổ tượng trưng cho bản lĩnh, sự quyết đoán và khả năng xua đuổi tà khí, mang lại bình an cho gia chủ mới. Dân gian còn quan niệm nếu lưỡi hổ nở hoa, đó là dấu hiệu của một giai đoạn hanh thông, nhiều may mắn trong cuộc sống và tài chính. Ưu điểm lớn của lưỡi hổ là khả năng thích nghi tốt với môi trường thiếu nắng, không cần tưới nước thường xuyên, rất phù hợp làm quà tặng cho những gia chủ bận rộn, chưa có nhiều kinh nghiệm chăm cây.

Cây lưỡi hổ.