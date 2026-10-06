Điềm Thụy: Chỉ khai thác cát, sỏi khi bảo đảm đủ điều kiện

Khu vực khai thác là một bãi bồi. Ngoài lo lắng về sạt lở, người dân còn lo mất đất canh tác.

Mỏ cát, sỏi tại khu vực Nga My, Hà Châu có diện tích khoảng 29,3ha, được cấp phép cho Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội từ năm 2017 (điều chỉnh năm 2018), thông qua đấu giá. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, người dân nhiều lần kiến nghị, bày tỏ lo ngại về đất sản xuất, môi trường và nguy cơ sạt lở khi khai thác cát, sỏi.

Theo phản ánh của người dân, trước thời điểm năm 2017, khi thực hiện việc thu mua đất phục vụ giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư thông tin về việc thực hiện Dự án cây nông nghiệp. Sau khi Dự án được cấp phép khai thác cát, sỏi, một số hộ dân không đồng tình và tiếp tục đề nghị xem xét lại phương án. Đây là một trong những nguyên nhân khiến Dự án kéo dài nhiều năm chưa triển khai.

Những lo ngại của người dân tập trung trước hết vào nguy cơ sạt lở. Ông Ngô Văn Bộ, thôn Nga My, cho rằng: Nếu hoạt động khai thác xuống độ sâu từ 8m đến 10m, giáp ranh khu vực nhà dân 5m đến 10m thì nguy cơ sạt lở sẽ rất lớn.

Người dân tại 2 xóm Hà Châu và Nga My vẫn canh tác trên bãi bồi này nhiều năm nay.

Tất cả các hộ dân đều đã gắn bó với khu vực bãi bồi này trong mấy chục năm qua, đây là vấn đề trực tiếp liên quan đến sinh kế. Vì vậy, trước khi Dự án được triển khai, ông Trần Văn Trường, thôn Hùng Tiến, xã Điềm Thụy, đề nghị tỉnh cần thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra tổng thể Dự án để đánh giá đầy đủ các vấn đề liên quan.

Sau nhiều năm tạm dừng, hiện chủ đầu tư đã và đang triển khai trên diện tích 3,47ha, phần đất được Nhà nước cho thuê. Đây cũng là khu vực doanh nghiệp tập trung thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản và chuẩn bị điều kiện phục vụ khai thác. Khi máy móc, phương tiện được đưa vào khu vực này, người dân tiếp tục phản ánh. UBND xã Điềm Thụy đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra ngay hiện trường vào ngày 30-9 vừa qua.

Theo biên bản, tại thời điểm kiểm tra, Công ty không tổ chức khai thác cát, sỏi. Trong khu vực Mỏ có một tàu cuốc đang neo đậu, không hoạt động và 5 máy xúc đang thực hiện múc, bóc đất mặt. Công ty đã đào, bố trí 3 hồ lắng. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đối chiếu hồ sơ đánh giá tác động môi trường, hệ thống hồ lắng chưa bảo đảm theo nội dung thiết kế và yêu cầu của hồ sơ môi trường được phê duyệt. Đối với tàu cuốc, phương tiện đã có đăng ký nhưng chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng kiểm và chứng chỉ người vận hành nên chưa đủ điều kiện hoạt động. Các máy xúc đã có giấy tờ đăng ký; người điều khiển có chứng chỉ vận hành theo quy định.

Từ kết quả kiểm tra, UBND xã Điềm Thụy yêu cầu Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội chưa đưa Mỏ vào hoạt động khai thác cát, sỏi khi chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục và các điều kiện liên quan. Doanh nghiệp phải rà soát, hoàn thiện hệ thống hồ lắng, hệ thống thu gom và xử lý nước phục vụ tuyển, rửa cát, sỏi; bảo đảm phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt...

Ông Nguyễn Viết Đài, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Điềm Thụy, khẳng định: "Nếu doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ yêu cầu trên, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý theo quy định".