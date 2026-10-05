Salacia Villas tăng tốc cùng nhịp phát triển hạ tầng phía đông TP.HCM

Cùng nhịp đó, Salacia Villas đẩy nhanh hoàn thiện tiện ích và chuẩn bị vận hành Phố Thương Cảng.

Hạ tầng tạo đà cho giai đoạn phát triển mới

Sau hơn một thập kỷ, cao tốc Bến Lức - Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ ngày 1/10. Gần 58 km cao tốc mở trục kết nối xuyên suốt từ miền Tây đến TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), rút ngắn hơn một giờ di chuyển so với một số lộ trình trước đây. Công trình khác là sân bay quốc tế Long Thành cũng đang bước vào vận hành thử nghiệm toàn diện, hướng đến khai thác thương mại giai đoạn I trong tháng 12.

Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến khai thác thương mại từ cuối năm nay.

Cùng nhịp đó, các tuyến kết nối trực tiếp với sân bay và cảng biển cũng tăng tốc “về đích”. Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành bước vào chặng thi công quan trọng, đường 991B nối Quốc lộ 51 với hạ lưu cảng Cái Mép dự kiến khai thác vào cuối năm.

Vành đai 4 TP.HCM cũng liên tiếp ghi nhận cột mốc mới. Đầu tháng 9, dự án thành phần 2-1 từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức chính thức khởi công. Chỉ một tháng sau, dự án thành phần 2-2 từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (Đồng Nai) tiếp tục được triển khai, từng bước hình thành trục giao thông liên vùng quan trọng.

Như vậy, trong những tháng cuối năm, mạng lưới hạ tầng từ cao tốc, vành đai đến sân bay, cảng biển liên tiếp khớp nối. Với Tân Thành, ý nghĩa không chỉ nằm ở khoảng cách được rút ngắn, mà còn ở vị thế ngày càng rõ nét trên hành lang sản xuất - logistics - hàng không - thương mại của toàn vùng.

Đến năm 2030, năng lực kết nối của khu vực tiếp tục gia tăng thông qua dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành kết nối tuyến Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ, metro số 1 kéo dài và đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam quanh sân bay Long Thành.

Đáng chú ý, đúng thời điểm các dự án hạ tầng tăng tốc, Salacia Villas cũng bước vào giai đoạn hoàn thiện và vận hành cấu phần quan trọng. Sự “đồng nhịp” này đưa lợi thế vị trí từ câu chuyện kết nối trên quy hoạch sang những giá trị hiện hữu ngày càng rõ nét.

Salacia Villas hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng tại khu đông.

Chuẩn sống chuyên gia tại hành lang tăng trưởng phía đông

Tọa lạc trên trục Trần Phú (phường Tân Thành), Salacia Villas được VinaLiving phát triển trên quy mô 7,2 ha với 333 sản phẩm nhà phố, biệt thự. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận mạng lưới cao tốc, khu công nghiệp lớn và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải trong 5-30 phút di chuyển.

Song hành với nhịp hoàn thiện hạ tầng khu vực, Salacia Villas đẩy mạnh triển khai hạng mục nhà ở và tiện ích. Nhiều tiện ích như hồ bơi, sân pickleball, sân bóng rổ… đã hoàn thành, từng bước định hình không gian sống nghỉ dưỡng tại Tân Thành.

Hiện VinaLiving tập trung hoàn thiện Phố Thương Cảng và xây dựng trung tâm thương mại. Khu vực này được định hướng trở thành tọa độ quy tụ chức năng lưu trú, văn phòng, F&B, mua sắm và bán lẻ. VinaLiving đã ký kết hợp tác PCM để đưa các thương hiệu nhiều ngành hàng vào dự án, chuẩn bị cho kế hoạch vận hành Phố Thương Cảng từ quý I/2027.

Phố Thương Cảng dự kiến vận hành từ quý I/2027. Ảnh phối cảnh dự án.

Tiếp đó, trung tâm thương mại dự kiến hoạt động từ quý I/2028, mở rộng hệ sinh thái tiện ích mua sắm - dịch vụ ngay cửa ngõ dự án.

Lộ trình này diễn ra trong bối cảnh động lực kinh tế và cấu trúc nguồn nhân lực tại khu vực đang chuyển dịch. Trước khi sáp nhập vào TP.HCM, Phú Mỹ đã là trung tâm công nghiệp - cảng biển lớn của miền Nam, tập trung hệ thống khu công nghiệp cùng hàng trăm doanh nghiệp FDI. Sau sáp nhập, nền tảng này được đặt trong không gian kinh tế rộng hơn của TP.HCM, mở thêm dư địa thu hút dòng vốn vào lĩnh vực công nghệ và giá trị gia tăng cao.

Dòng vốn mới đồng thời kéo theo dòng nhân lực mới. Sự gia tăng của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, quản lý và lao động trình độ cao đặt ra nhu cầu về nhà ở, dịch vụ. Đây cũng là lớp nhu cầu Salacia Villas hướng đến với định vị “The Expert Living Hub”.

Khi giá trị Salacia Villas gắn với động lực hạ tầng, kinh tế và dòng người, sự đồng pha giữa tiến độ dự án và nhịp phát triển khu vực trở thành yếu tố đáng lưu ý. Theo giới quan sát, giai đoạn các động lực này cùng chuyển từ quy hoạch sang hiện hữu là cơ hội đáng cân nhắc để sở hữu tài sản, đón đầu dư địa phát triển của khu vực trong những năm tới.

Salacia Villas gồm 4 loại sản phẩm: Town Villa (diện tích đất 85 m2), Deluxe Villa (diện tích đất 110-112 m2), Garden Villa (diện tích đất 125,92-195,74 m2), Grand Villa (diện tích đất 309,08-419,99 m2). Toàn bộ sản phẩm đã có sổ hồng riêng từng lô.