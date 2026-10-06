“Cà phê doanh nhân”: Mở không gian đối thoại, tháo gỡ điểm nghẽn

Từ không gian cởi mở đến tư duy quản trị kiến tạo

Lãnh đạo tỉnh trực tiếp trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tại chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Môi trường đầu tư, kinh doanh không chỉ cần hệ thống pháp luật đồng bộ mà còn đòi hỏi những cơ chế tương tác linh hoạt, hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Được tổ chức tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Chương trình “Cà phê doanh nhân” được xây dựng như một diễn đàn đối thoại trực tiếp, nơi lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp có điều kiện trao đổi cởi mở, bình đẳng, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông từng nhấn mạnh: “Mục tiêu cốt lõi của chương trình là thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn”.

Chính không khí cởi mở, bình đẳng tại bàn cà phê đã tháo bỏ tâm lý e ngại thường thấy ở các hội nghị hành chính.

Doanh nghiệp không còn thụ động nghe báo cáo hay gửi đơn và chờ đợi qua nhiều tầng nấc, mà thẳng thắn phản ánh khó khăn, trực tiếp đặt các “điểm nghẽn” lên bàn đối thoại.

Điểm nổi bật của mô hình là tinh thần lắng nghe, đối thoại gắn với trách nhiệm giải quyết công việc.

Những vướng mắc liên quan đến đất đai, quy hoạch, thủ tục pháp lý, nguồn cung vật liệu xây dựng... được các cơ quan chuyên môn cùng phân tích, đánh giá và xác định nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn xử lý cụ thể.

Qua đó, hoạt động đối thoại từng bước chuyển từ trao đổi, ghi nhận kiến nghị sang giải quyết vấn đề bằng những hành động thiết thực.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao đổi, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp tại chương trình “Cà phê doanh nhân”.

Tại các dự án trọng điểm như Cụm công nghiệp (CCN) Phú Hộ, CCN Quảng Yên, chương trình trở thành diễn đàn để các bên trực tiếp trao đổi, thống nhất phương án tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo tỉnh xác định các mốc tiến độ cụ thể: CCN Phú Hộ hoàn thành giao đất đợt 2 trong tháng 7/2026, bàn giao khu tái định cư trong tháng 12/2026; CCN Quảng Yên bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 12/2026.

Các chỉ đạo được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ triển khai tại cơ sở. Ngày 11/9, UBND xã Quảng Yên khởi công công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư CCN Quảng Yên, đồng thời ban hành thông báo thu hồi đất qua 3 đợt đối với 97 hộ gia đình, với tổng diện tích 36,06ha, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hướng tới mục tiêu khởi công vào tháng 3/2027.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nam Hoàng Việt nêu những khó khăn trong quá trình triển khai dự án CCN Phú Hộ và CCN Quảng Yên Tại Chương trình “Cà phê doanh nhân” phiên thứ ba do UBND tỉnh tổ chức sáng 22/5.

Đối với Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề Vĩnh Yên của Tập đoàn FPT, những khó khăn liên quan đến chênh lệch diện tích địa chính, xác minh nguồn gốc 65 thửa đất và phương án hạ ngầm đường dây điện được phân công cụ thể cho từng sở, ngành, với thời hạn xử lý trước ngày 15/8/2026.

Mục tiêu đặt ra phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch trước ngày 30/9/2026, để khởi công dự án trong tháng 10/2026.

Không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn trước mắt, chương trình còn hướng đến việc đồng hành với nhà đầu tư trong chiến lược phát triển dài hạn.

Đối với Công ty TNHH ASTEMO Phú Thọ, doanh nghiệp có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nằm ngoài khu công nghiệp, dự kiến hết thời hạn hoạt động vào năm 2031, lãnh đạo tỉnh ghi nhận nguyện vọng tiếp tục gắn bó, đầu tư lâu dài của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành rà soát, tổng hợp những trường hợp tương tự, hướng dẫn xây dựng phương án hoạt động sau khi hết thời hạn dự án, đồng thời nghiên cứu lộ trình bố trí, di dời vào khu công nghiệp, bảo đảm các yêu cầu về hạ tầng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khi phản ánh thực tế trở thành dữ liệu hoàn thiện chính sách

Giá trị của “Cà phê doanh nhân” không chỉ thể hiện ở việc giải quyết kiến nghị của từng doanh nghiệp mà còn ở khả năng tổng hợp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý.

Tại phiên đối thoại thứ tư, với chuyên đề về lĩnh vực xây dựng, đại diện Hội Doanh nhân tỉnh và các nhà thầu đã phản ánh 4 nhóm vấn đề nổi bật, gồm: Bất cập trong công thức tính giá dự thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; biến động giá vật liệu xây dựng, trong đó giá cát đắp tăng hơn 60% nhưng giá công bố chỉ bằng 60-70% giá thực tế; khó khăn trong quy hoạch bãi đổ thải, thủ tục cấp phép mỏ vật liệu, tình trạng khan hiếm bãi đổ thải; trữ lượng các mỏ đã được cấp phép chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Từ những kiến nghị này, UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường tăng cường khảo sát giá vật liệu trên thị trường, bổ sung danh mục công bố giá, rà soát quy hoạch bãi đổ thải và tháo gỡ những vướng mắc trong thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền như công thức đấu thầu qua mạng, tỉnh tổng hợp, xây dựng văn bản kiến nghị các bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh.

Việc tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở hài hòa lợi ích, tuân thủ quy hoạch và các quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ Vĩnh Thịnh đề xuất chuyển đổi dự án nuôi trồng thủy sản sang dịch vụ ẩm thực tại Tam Đảo là một ví dụ.

Do đề xuất còn vướng mắc về quy hoạch và pháp lý, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chưa xem xét điều chỉnh, đồng thời giao đoàn liên ngành rà soát toàn bộ quy trình cấp phép và các yêu cầu về an toàn địa chất.

Qua đó, tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp được đặt trong khuôn khổ pháp luật, bảo đảm việc tháo gỡ khó khăn đi đôi với giữ vững kỷ cương, trật tự quản lý nhà nước, không làm ảnh hưởng đến quy hoạch và các yêu cầu về an toàn, môi trường.

Đo lường hiệu quả bằng dòng vốn và niềm tin đầu tư

Sau hợp nhất địa giới hành chính, Phú Thọ có không gian phát triển rộng lớn hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành, nhất là trong giải quyết các vấn đề liên ngành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau đối thoại được xác định là khâu quan trọng, bảo đảm các kiến nghị không dừng lại ở việc ghi nhận.

Sau mỗi phiên “Cà phê doanh nhân”, Văn phòng UBND tỉnh ban hành thông báo kết luận với nội dung, nhiệm vụ và thời hạn cụ thể.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp phối hợp theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Những chuyển biến trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thể hiện qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong 9 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút hơn 2,4 tỷ USD vốn FDI, với hơn 90 dự án đăng ký mới, bằng 151,3% kế hoạch năm và gấp 2,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trong nước (DDI) ước đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, bằng 75,4% kế hoạch năm.

Toàn tỉnh có 3.840 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 76,8% kế hoạch và bằng 102,5% so với cùng kỳ năm trước, với tổng vốn đăng ký đạt 48.300 tỷ đồng, bằng 96,6% kế hoạch và bằng 138,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế, toàn tỉnh có 42.260 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Song hành cùng “Cà phê doanh nhân”, các quy trình cải cách hành chính như “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 50%” đã tiếp nhận 272 hồ sơ (tính đến hết tháng 7/2026), với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn của “Luồng xanh 24 giờ” đạt 98,23% và “Luồng xanh 50%” đạt tuyệt đối 100%.

Hiệu quả của Chương trình “Cà phê doanh nhân” không chỉ được nhìn nhận qua số phiên tổ chức, mà quan trọng hơn là kết quả giải quyết kiến nghị, tiến độ triển khai dự án và mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Khi những nội dung thống nhất tại bàn đối thoại được cụ thể hóa bằng trách nhiệm và tiến độ thực hiện, chương trình trở thành cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, tạo động lực đưa Phú Thọ trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn, đồng thời khẳng định vị thế của chính quyền Phú Thọ: Phục vụ, kiến tạo, mở đường cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.