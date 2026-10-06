Người dân vùng lũ Yên Nhân chờ được an cư

Người dân chờ được an cư

Ngày 5/10, tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, máy móc đang được huy động trên các công trường tái định cư Na Quan, Na Sọt. Đây là nơi dự kiến bố trí đất ở cho hàng chục hộ dân mất nhà sau thiên tai hoặc đang sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở.

Trên công trường, máy xúc liên tục san gạt mặt bằng, công nhân triển khai các hạng mục đường giao thông, điện, nước. Từng phần nền khu dân cư đang dần hình thành giữa khu vực miền núi từng chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ.

Người dân bị mất nhà vì mưa lũ đang sống trong các lán tạm trong thời gian chờ đợi khu tái định cư.

Tuy nhiên, với những hộ mất nhà từ trận lũ tháng 8/2025, chặng đường chờ một nơi ở ổn định vẫn chưa kết thúc.

Hơn một năm qua, chị Vi Thị Thắm, 32 tuổi, cùng chồng và ba người con sống trong một lán tạm dựng từ những tấm gỗ tận dụng sau lũ. Ngôi nhà cũ cùng nhiều tài sản tích góp của gia đình đã bị cuốn trôi.

Nhiều ngày mưa, cả gia đình phải sống trong cảnh thấp thỏm. Chị Thắm mong khu tái định cư sớm hoàn thành để có thể dựng lại căn nhà.

"Gia đình 5 người ở tạm trong cái lán nhỏ này rất khó khăn. Những ngày mưa là nơm nớp, mất ngủ. Mong khu tái định cư sớm hoàn thiện để chúng tôi có nơi dựng nhà an toàn", chị nói.

Gia đình chị Lương Thị Chung, 41 tuổi, cũng chưa thể trở lại cuộc sống bình thường sau thiên tai. Sau khi mất nhà và tài sản, vợ chồng chị phải mượn phần hiên nhà người quen để quây lán ở tạm.

"Sau lũ chúng tôi mất nhà cửa, vốn liếng. Giờ chỉ mong có nơi để yên tâm dựng cái nhà. Dù nợ nần, khó khăn cũng phải cố gắng", chị Chung nói.

Các hộ dân đang từng ngày chờ được an cư.

Đẩy nhanh tiến độ thi công

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Thanh Hắng, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân, cho biết khu tái định cư Na Sọt rộng 2,49 ha, tổng mức đầu tư 18 tỷ đồng, bố trí cho 33 hộ dân. Khu Na Quan có diện tích 4,49 ha, vốn đầu tư 20,8 tỷ đồng, bố trí cho 36 hộ.

Hai khu hiện đạt khoảng 50% khối lượng.

Các hộ dân đang chờ khu tái định cư Na Quan, Na Sọt hoàn thành để vào dựng nhà vào cuối năm 2026.

Theo ông Hắng, trước đây các dự án gặp một số vướng mắc liên quan thủ tục, hồ sơ đất đai nên triển khai chậm. Các vấn đề này hiện đã được xử lý, địa phương đang thường xuyên đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

"Mục tiêu là trong tháng 12 có thể hoàn thành các hạng mục cần thiết để người dân được nhận mặt bằng, bắt đầu xây dựng nhà", ông Hắng cho biết.

Khu tái định cư Băng Lươm, Piêng Mon vừa được triển khai tại Yên Nhân.

Tại hai khu Na Quan và Na Sọt, nhà thầu đang tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để thi công. Mưa nhiều khiến công trường không ít lần phải tạm dừng. Một số vị trí có địa chất phức tạp, nhiều đá, việc xử lý nền phải sử dụng khoan, đục nên ảnh hưởng tiến độ.

Để bù thời gian gián đoạn, đơn vị thi công đã tăng thêm máy móc, nhân lực, tổ chức tăng ca và tranh thủ thi công khi thời tiết thuận lợi.

Cùng với Na Quan và Na Sọt, xã Yên Nhân đang triển khai thêm hai khu tái định cư Băng Lươm và Piêng Mon, dành cho 81 hộ dân. Các thủ tục chuẩn bị đầu tư, khởi công đã được hoàn thiện; hiện công trường chủ yếu san gạt, bóc lớp đất phong hóa.