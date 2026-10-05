Xử phạt chủ đầu tư Dự án Vườn Vua 40 triệu đồng do vi phạm đất đai, môi trường

Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua, Phú Thọ.

Theo quyết định xử phạt, Công ty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ có trụ sở tại Khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua, thôn 17 Trung Thịnh, xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ.

Quyết định được Chủ tịch UBND xã Tu Vũ ban hành căn cứ các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai và bảo vệ môi trường, cùng Văn bản số 16617/UBND-NN12 ngày 24/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với dự án Khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn Vua tại xã Tu Vũ.

Theo nội dung quyết định, Công ty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ đã thực hiện hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình do san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, với diện tích vi phạm 4,6m2.

Hành vi này được xác định vi phạm điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Với hành vi trên, Công ty bị áp dụng mức phạt 15 triệu đồng, tương ứng mức phạt trung bình trong khung từ 10-20 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chi trả.

Bên cạnh vi phạm về đất đai, Công ty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ còn bị xác định không đăng ký môi trường theo quy định đối với dự án đầu tư, cơ sở phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.

Quyết định xử phạt hành chính.

Hành vi này được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

UBND xã Tu Vũ quyết định xử phạt doanh nghiệp 25 triệu đồng đối với hành vi này, áp dụng mức phạt trung bình trong khung từ 20-30 triệu đồng.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính, theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 14 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Như vậy, tổng số tiền Công ty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ phải nộp theo quyết định xử phạt là 40 triệu đồng, gồm 15 triệu đồng đối với hành vi hủy hoại đất và 25 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký môi trường.

Quyết định xử phạt hành chính có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành các nội dung xử phạt, nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, Công ty CP đầu tư Thăng Long Phú Thọ sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định.