Thi đua từ những việc cụ thể

Qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính tại xã Nà Phặc đạt tỷ lệ 100%.

Chọn phần việc phù hợp với thực tế cơ sở

Giữa trung tâm phường Phan Đình Phùng, tuyến Hoàng Văn Thụ những ngày này mang một diện mạo khác. Dải phân cách giữa tuyến đường được tháo dỡ để tổ chức lại không gian giao thông, mở rộng phần mặt đường dành cho phương tiện. Tuyến đường vẫn có xe qua lại trong lúc công nhân thi công. Đơn vị thi công tổ chức làm cả ngày và đêm, tháo dỡ đến đâu làm nền đường đến đó, hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Bà Nguyễn Thị Minh, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Bỏ dải phân cách, mở rộng mặt đường, cải tạo đảo tròn tôi thấy rất hợp lý. Đường thông thoáng hơn, giảm ùn tắc, nhất là vào giờ cao điểm. Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi.

Được biết, Dự án cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đường tròn trung tâm đến cầu vượt Hoàng Văn Thụ - Quang Trung, có tổng mức đầu tư 25,25 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đây cũng là một trong những công trình được phường Phan Đình Phùng xác định là điểm nhấn trong đợt thi đua chào mừng 195 năm thành lập tỉnh.

Ngoài công trình nói trên, phường Phan Đình Phùng cũng yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, trường học, tổ dân phố thực hiện ít nhất một công trình, phần việc hoặc mô hình phù hợp với điều kiện thực tế, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 195 năm thành lập tỉnh.

Không chỉ rộn ràng trên những công trường đô thị, không khí thi đua đặc biệt những ngày này còn lan tỏa về các vùng quê bằng những phần việc thực tế, gắn với đời sống nhân dân.

Tại xã Tân Khánh, khí thế thi đua sôi nổi ở từng thôn, xóm bằng những việc rất cụ thể hướng tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026. Sau lễ phát động ra quân đợt thi đua cao điểm của xã ngày 19-9, 100% các chi bộ đã hưởng ứng tích cực vì mục tiêu 120 ngày đêm tập trung hoàn thiện các tiêu chí.

Cán bộ, đảng viên xóm Hoàng Mai, xã Tân Khánh tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Ông Dương Văn Thuật, Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Mai cho biết: Thực hiện chỉ đạo của xã về triển khai kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2026, Chi bộ đã ban hành nghị quyết, chỉ đạo thôn phân công lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới, tập trung vào phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh trật tự, môi trường và cảnh quan. Đến nay, thôn Hoàng Mai cơ bản hoàn thành việc trồng cây, hoa trên gần 5km đường trục xóm và tuyến đường xã qua địa bàn, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp cho làng quê.

Không chỉ Tân Khánh, ở Văn Hán, phần việc thi đua cũng được chọn từ thế mạnh của địa phương là cây chè. Ngày 25-9 vừa qua, UBND xã tổ chức Hội thi “Hái nắng nương xanh - Hương trà Văn Hán” với sự tham gia của 19 đội thi. Qua các phần thi hái chè, trưng bày không gian và thẩm định tinh hoa búp chè, cây chè không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp, mà được tôn vinh gắn liền với văn hóa, con người và nghệ thuật thưởng trà.

Với người làm chè, đây là dịp để giao lưu, học hỏi và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Còn với địa phương, đó là cách biến đợt thi đua thành hành động cụ thể để gìn giữ nghề truyền thống, quảng bá thương hiệu trà Văn Hán hướng tới Ngày hội Văn hóa Trà lần thứ Nhất (diễn ra ngày 2-10). Qua đó thiết thực hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 và Kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh.

Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm

Thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, ngoài thực hiện các công trình, phần việc hướng về cơ sở, các xã, phường toàn tỉnh đang đặt mục tiêu tập trung thi đua tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Phần thi hái chè tạ Hội thi "Hái nắng nương xanh - hương trà Văn Hán".

Tại Quyết Thắng, thu ngân sách đến tháng 9-2026 của phường đạt 406 tỷ đồng (trên 73% kế hoạch); giải ngân đạt gần 75% vốn đầu tư công. Địa phương phấn đấu 3 tháng cuối năm sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu này.

Ông Nguyễn Đức Nhất, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Thực hiện đợt thi đua, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Hiện, 100% hồ sơ tại phường được xử lý trên môi trường điện tử, mô hình “Dịch vụ công lưu động” được triển khai hiệu quả, được nhân dân đánh giá cao.

Còn ở xã Nà Phặc, 9 tháng năm 2026, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 100%; hồ sơ và kết quả giải quyết được số hóa đạt 100%. Đặc biệt, qua khảo sát, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cũng đạt tỷ lệ 100%.

Song đến thời điểm này, xã còn một số chỉ tiêu đạt thấp như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chỉ đạt gần 4 tỷ đồng, bằng 41% dự toán. Trong khi đó, giải ngân nguồn vốn đầu tư công mới chạm mốc hơn 7,9 tỷ đồng, bằng trên 23% kế hoạch.

Theo đồng chí Phạm Văn Oanh, Chủ tịch UBND xã: Những tháng cuối năm, xã sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Đối với công tác thu ngân sách, xã yêu cầu phòng kinh tế chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế rà soát cụ thể từng nguồn thu, xác định các nguồn lực còn khả năng khai thác, triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Với từng cách làm sáng tạo, chủ động, sát thực tế và phù hợp với từng địa phương, đợt thi đua đặc biệt chào mừng 195 năm thành lập tỉnh tại các xã, phường của tỉnh đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, đảng viên và nhân dân hăng hái lập thành tích chào mừng sự kiện lớn của tỉnh.