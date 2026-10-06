TP. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh thực hiện 2 tiện ích mới trên ứng dụng VNeID

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UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Văn bản số 9120/UBND-VX về tuyên truyền, triển khai chức năng đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công (DVHCC) trên ứng dụng VNeID.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành hai chức năng quan trọng trên ứng dụng VNeID. Đó là chức năng “Đánh giá việc cung ứng DVHCC” và chức năng “Phản ánh kiến nghị về dịch vụ công”. Chức năng được sử dụng đối với công dân có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Một số bước để thực hiện tiện ích “Đánh giá cung ứng dịch vụ công” trên ứng dựng VNeID định danh mức 2. Ảnh: Quang Phương

Để triển khai thực hiện 2 tiện ích trên, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) khẩn trương thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân mục đích, ý nghĩa và cách thức sử dụng 2 tiện ích trên. Việc sử dụng 2 tiện ích trên nhằm tạo kênh để người dân trực tiếp, khách quan đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công khai, minh bạch.

Hướng dẫn người dân sau khi thực hiện TTHC chủ động đánh giá chất lượng cung ứng DVHCC, gửi phản ánh kiến nghị trên ứng dụng VNeID… Việc tuyên truyền, hướng dẫn phải bảo đảm khách quan, không tác động đến nội dung và kết quả đánh giá của người dân; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp hoặc làm tác động đến nội dung và kết quả đánh giá thực tế của người dân.

Để việc triển khai đạt hiệu quả cao, UBND Thành phố giao các đơn vị trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc cần kịp thời tổng hợp và báo cáo về Văn phòng UBND thành phố cùng Công an thành phố. Các cơ quan này đóng vai trò đầu mối phối hợp với Bộ Công an để xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật hoặc quy trình phát sinh.

Một số bước để thực hiện tiện ích “Phản ánh kiến nghị về dịch vụ công” trên ứng dụng VNeID định danh mức 2. Ảnh: Quang Phương

Để sử dụng chức năng “Đánh giá việc cung ứng DVHCC”, người dân đăng nhập ứng dụng VNeID định danh mức 2, sau đó chọn mục “Thủ tục hành chính” và tiếp theo chọn “Đánh giá việc cung ứng DVHCC” (hoặc khi nhận được thông báo, công dân nhấn vào thông báo để mở chức năng đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công), nhấp vào sẽ mở ra cửa sổ “Đánh giá cung ứng DVHCC”, chọn “Tạo mới đánh giá” và nhập các trường thông tin bắt buộc, chọn câu trả lời cho từng câu hỏi. Sau đó, chọn nút “Gửi đánh giá”.

Để sử dụng chức năng: “Phản ánh kiến nghị về dịch vụ công”, Công dân thực hiện đăng nhập tài khoản định danh điện tử mức 2, tại mục “Dịch vụ khác” chọn “Tiếp nhận góp ý, phản ánh & vướng mắc” và chọn “Phản ánh kiến nghị về dịch vụ công”, tiếp đó “Tạo mới yêu cầu”, thực hiện xong các nội dung nhấn “Gửi phản ánh”.