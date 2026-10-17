Cú sốc với thủ môn Bùi Tiến Dũng

Bùi Tiến Dũng đã tạo dấu ấn ngay sau khi tái xuất bằng màn trình diễn xuất sắc tại Cúp Quốc gia. Thủ môn sinh năm 1997 cản phá thành công hai quả luân lưu, góp công lớn giúp Đà Nẵng loại Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy. Đó là sự trở lại đầy hứa hẹn sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Nhưng Bùi Tiến Dũng không có nhiều thời gian để tận hưởng niềm vui. Chỉ trong hai trận gần nhất tại V.League, thủ môn Đà Nẵng đã phải vào lưới nhặt bóng tới 8 lần. Đội bóng sông Hàn lần lượt thua HAGL 0-3 trên sân khách và mới nhất là thất bại nặng nề 1-5 trước Hải Phòng.

Bùi Tiến Dũng vừa trở lại sau chấn thương với màn trình diễn ấn tượng, nhưng thủ môn này nhanh chóng đối mặt với cú sốc khi Đà Nẵng nhận tới 8 bàn thua chỉ sau hai trận. Ảnh: CLB Đà Nẵng

Điều đáng nói, Bùi Tiến Dũng không phải nguyên nhân duy nhất khiến Đà Nẵng rơi vào cảnh vỡ trận. Hàng thủ đội bóng áo cam liên tục để đối phương khai thác khoảng trống, trong khi Hải Phòng cho thấy khả năng tấn công quá hiệu quả.

Trên sân Lạch Tray, Đà Nẵng thậm chí là đội mở tỷ số. Bryan Ly nhận đường chuyền của đồng đội, dốc bóng tốc độ rồi thực hiện cú lốp bóng qua đầu thủ môn Nguyễn Văn Toản, đưa đội khách vượt lên dẫn 1-0. Nhưng lợi thế ấy nhanh chóng biến mất.

Phút 24, Joel Tagueu bật cao đánh đầu tung lưới Bùi Tiến Dũng, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chỉ 6 phút sau, tiền đạo người Cameroon tiếp tục ghi bàn khi cú dứt điểm của anh chạm chân cầu thủ Đà Nẵng đổi hướng, giúp Hải Phòng dẫn ngược 2-1. Tai họa tiếp tục đến với Đà Nẵng trước khi hiệp một khép lại. Joel Tagueu hoàn tất cú hat-trick, khiến Bùi Tiến Dũng phải nhận ba bàn thua chỉ trong một hiệp đấu.

Sang hiệp hai, Đà Nẵng không thể tạo ra cuộc ngược dòng. Phút 77, Kamaric, một cầu thủ từng khoác áo Đà Nẵng, nâng tỷ số lên 4-1. Bàn thắng ban đầu bị từ chối vì lỗi việt vị nhưng sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Kamaric không việt vị và công nhận pha lập công. Đến phút 90+3, chính Kamaric hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hải Phòng.

8 bàn thua sau hai trận là con số đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Đà Nẵng. Bùi Tiến Dũng vừa trở lại sau chấn thương, nhưng ngay lập tức phải đứng trong một hàng thủ đang gặp quá nhiều vấn đề.

Càng đáng tiếc hơn khi trước đó anh từng có màn tái xuất đầy cảm xúc với hai pha cản phá luân lưu trước Hà Nội. Từ người hùng ở Cúp Quốc gia, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng rơi vào nghịch cảnh tại V.League.

Đà Nẵng rõ ràng cần nhiều hơn những pha cứu thua của Bùi Tiến Dũng. Nếu hệ thống phòng ngự tiếp tục chơi thiếu ổn định, thủ môn này sẽ rất khó tránh khỏi việc liên tục phải đối mặt với những trận đấu mà số lần vào lưới nhặt bóng trở thành nỗi ám ảnh.