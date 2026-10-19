Rộ tin Man City bị đánh rớt hạng

Man City nguy cơ bị trừng phạt nặng nề.

Theo Daily Mail, đó là một trong những kịch bản đang được đề cập khi ban tổ chức Premier League chuẩn bị đưa ra quyết định về vụ việc liên quan đến hơn 100 cáo buộc vi phạm quy định tài chính của đội chủ sân Etihad.

Một ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm nhiều quy định tài chính, đồng thời xác định CLB có phần lớn sai phạm trong các cáo buộc không hợp tác với cuộc điều tra của Premier League. Tuy nhiên, Man City phủ nhận hành vi sai trái và kháng cáo kết luận này.

Nguồn tin khẳng định lãnh đạo Premier League được cho là muốn công bố án phạt trước khi kết quả kháng cáo được tiết lộ. Hình phạt có thể là án trừ điểm rất nặng, khiến Man City không thể tránh khỏi nguy cơ xuống hạng. Đáng chú ý, đội bóng thậm chí có thể tiếp tục bị trừ điểm ở mùa giải kế tiếp, qua đó đối mặt viễn cảnh phải ở lại Championship thêm một năm.

Dù vậy, việc Man City bị loại trực tiếp khỏi Premier League có thể gây ra những xáo trộn chưa từng có đối với hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh. Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một trong những biến cố lớn nhất lịch sử Premier League.

Man City bị cáo buộc vi phạm tài chính ở giai đoạn thành công rực rỡ nhất lịch sử.

Vụ việc bắt nguồn từ những cáo buộc liên quan đến hoạt động tài chính của Man City trong 9 mùa giải, từ năm 2009 đến 2018. Đội bóng bị cáo buộc sử dụng các thỏa thuận tài trợ không phản ánh đúng bản chất nhằm che giấu khoản tiền lên tới 900 triệu bảng.

Premier League từng cáo buộc Man City vi phạm có hệ thống các quy định trong gần một thập kỷ. Phía Man City khẳng định sở hữu những bằng chứng không thể bác bỏ để bảo vệ mình, đồng thời tuyên bố sẽ theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng.

Trớ trêu thay, Man City đang có khởi đầu hoàn hảo tại Premier League mùa này với 7 trận toàn thắng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca hướng tới chức vô địch sau khi để Arsenal đăng quang mùa trước. Tuy nhiên, nếu kịch bản trừ điểm xảy ra, mọi thành quả trên sân cỏ có thể trở nên vô nghĩa.

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