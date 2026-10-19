[Clip] Ngang nhiên chặn đầu, đập vỡ kính xe tải giữa đường ở TPHCM

Clip vụ việc.

Ngày 19/10, lực lượng chức năng thuộc Công an TPHCM đang làm việc với người đàn ông có hành vi dùng gậy đập phá kính xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Trước đó vào tối 18/10, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải đang lưu thông trên đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc.

Hình ảnh từ clip cho thấy, sau khi chặn xe tải, người đàn ông lớn tiếng chửi mắng, sau đó cầm gậy liên tục đập mạnh vào kính chắn gió và kính bên hông phương tiện. Những cú đập khiến các tấm kính xe tải bị vỡ, hư hỏng.

Tài xế xe tải là anh L.T.H. cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường Quách Điêu và không xảy ra va chạm giao thông với bất kỳ phương tiện nào.

Hình ảnh người đàn ông cầm gậy đập vỡ kính xe tải.

Theo lời tài xế, anh cũng không quen biết hoặc có mâu thuẫn từ trước với người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip.

"Tôi không hiểu tại sao người đàn ông đó lại chặn xe, dùng gậy đập kính xe tôi. Tôi không có mâu thuẫn hay xảy ra va quẹt với xe của người này", anh H. cho biết.

Sau vụ việc, tài xế đã đến Công an xã Vĩnh Lộc trình báo, đề nghị cơ quan chức năng xác minh và xử lý người có hành vi đập phá phương tiện.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp các đơn vị liên quan mời người đàn ông xuất hiện trong clip đến trụ sở làm việc ngay trong đêm, đồng thời làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.