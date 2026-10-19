U17 Việt Nam bước vào tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho U17 World Cup

Huấn luyện viên Cristiano Roland dặn dò các học trò trong buổi tập tại Hàn Quốc. (Ảnh: VFF)

Sau khi đặt chân đến Hàn Quốc vào sáng 19/10 và ổn định nơi lưu trú, đội tuyển U17 Việt Nam nhanh chóng bước vào tập luyện theo kế hoạch của Ban huấn luyện.

Buổi tập đầu tiên diễn ra tại thành phố Cheonan trong điều kiện thời tiết thuận lợi, với nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C. Đây là điều kiện phù hợp để các cầu thủ duy trì cường độ vận động, đồng thời tiếp tục triển khai những nội dung chuyên môn đã được chuẩn bị trong thời gian tập trung tại Việt Nam.

Đợt tập huấn tại Hàn Quốc được xác định là giai đoạn quan trọng trong quá trình chuẩn bị của U17 Việt Nam trước lần đầu tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup.

Theo kế hoạch cập nhật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ có ba trận giao hữu trong thời gian tập huấn, lần lượt gặp U17 FC Seoul vào ngày 21/10, U17 Cheonan City FC ngày 26/10 và đội tuyển U17 Hàn Quốc ngày 28/10.

Việc được thi đấu với các đội bóng trẻ của Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện để Ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của từng cầu thủ cũng như mức độ phối hợp giữa các tuyến.

Bên cạnh đó, những trận đấu này còn giúp các cầu thủ U17 Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu cao, nâng cao khả năng xử lý tình huống và tích lũy kinh nghiệm khi đối đầu những đối thủ có chất lượng chuyên môn tốt.

Trước chuyến tập huấn, đội tuyển đã trải qua hơn một tháng chuẩn bị trong nước, tập trung cải thiện nền tảng thể lực, sức bền và từng bước hoàn thiện các phương án chiến thuật. Vì vậy, ba trận giao hữu tại Hàn Quốc sẽ là dịp để Ban huấn luyện đánh giá hiệu quả của quá trình tập luyện, qua đó tiếp tục điều chỉnh đội hình và lối chơi.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam sẽ trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào ngày 6/11 để bước vào giai đoạn tập huấn tiếp theo.

Kết thúc đợt tập huấn tại UAE, đội tuyển sẽ di chuyển sang Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây đều là những đối thủ được dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách cho đại diện Đông Nam Á.

Việc lần đầu góp mặt tại FIFA U17 World Cup đánh dấu cột mốc đáng chú ý của bóng đá trẻ Việt Nam. Với quá trình chuẩn bị được triển khai qua nhiều giai đoạn, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện tốt nhất khả năng tại sân chơi thế giới.