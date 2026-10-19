Hà Nội Tasco Auto thua sốc trước Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ở giải VĐQG

Ngày 19/10, giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tiếp tục diễn ra với 4 trận đấu. Đáng chú ý, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An vượt qua LP Bank Ninh Bình để giành quyền vào bán kết. Trong khi đó, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tạo bất ngờ khi đánh bại Hà Nội Tasco Auto, đội bóng đã sớm có suất trong nhóm 4 đội dẫn đầu.

Ở trận đấu được chờ đợi giữa VTV Bình Điền Long An và LPBank Ninh Bình, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thị Ngọc Hoa giành chiến thắng 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 25-20, 25-22 và 25-21.

Dù gặp một số khó khăn trong khâu đỡ bước một và tổ chức chắn bóng, VTV Bình Điền Long An vẫn duy trì được hiệu quả tấn công. Những pha dứt điểm của Jessica Mruzik, Trà My và Như Anh liên tục mang về điểm số quan trọng cho đội đương kim vô địch.

Hà Nội Tasco Auto nhận thất bại thứ 3 ở giai đoạn 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. (Ảnh: CLB Bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto)

Đây là chiến thắng thứ 8 của VTV Bình Điền Long An tại giải năm nay. Kết quả giúp đội bóng miền Tây trở thành cái tên thứ ba, sau Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Hà Nội Tasco Auto, chắc chắn góp mặt ở vòng bán kết.

Trong khi đó, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đánh bại Hà Nội Tasco Auto với tỷ số 3-0, dù đối thủ sử dụng nhiều gương mặt chủ chốt như ngoại binh Brankica Mihajlovic, Lê Thanh Thúy và Khánh Đang.

Đội bóng xứ Thanh nhập cuộc hiệu quả và giành chiến thắng 25-22 trong set mở màn. Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở diễn ra ở set thứ hai khi Xi măng Long Sơn Thanh Hóa bị dẫn 18-23. Trong tình thế bất lợi, các học trò của ban huấn luyện đội bóng Thanh Hóa ghi liên tiếp 7 điểm, lật ngược tỷ số thành 25-23.

Sang set thứ ba, Hà Nội Tasco Auto tiếp tục gặp khó trước lối chơi quyết tâm của đối phương. Hai đội duy trì thế cân bằng đến tỷ số 23-23, trước khi Xi măng Long Sơn Thanh Hóa ghi hai điểm cuối cùng để khép lại trận đấu.

Chiến thắng này giúp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, Hà Nội Tasco Auto nhận thất bại thứ ba sau bốn trận tại giai đoạn 2, cho thấy phong độ thiếu ổn định dù sở hữu đội hình chất lượng.

Trong cuộc đối đầu giữa Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang Lào Cai, đội bóng áo lính tận dụng việc đối thủ không sử dụng đầy đủ lực lượng mạnh nhất để giành chiến thắng 3-0, với các tỷ số lần lượt là 25-17, 25-20 và 25-23.

Ba điểm quan trọng giúp Binh chủng Thông tin bảo vệ vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này sẽ bước vào cuộc đối đầu trực tiếp với LP Bank Ninh Bình để quyết định suất cuối cùng dự bán kết.

Ở trận đấu còn lại, Ngân hàng Công Thương không gặp nhiều khó khăn trước Geleximco Hưng Yên. Đội bóng ngân hàng thắng áp đảo 3-0, với tỷ số các set 25-8, 25-17 và 25-11.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ giúp Ngân hàng Công Thương cải thiện thứ hạng. Đội có 4 chiến thắng và 11 điểm, đứng thứ 7. Geleximco Hưng Yên tiếp tục đứng cuối bảng khi chưa giành được chiến thắng nào sau 12 trận.