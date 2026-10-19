HLV Park Hang-seo nổi giận, cảnh sát phải can thiệp

Vụ việc xảy ra ở trận hòa 1-1 giữa Kanchanaburi FC và Muang Loei thuộc vòng 7 Thai League 2 trên sân Đại học Loei Rajabhat hôm 18/10. Kanchanaburi tưởng như giành trọn 3 điểm khi Patrick Marcelino mở tỷ số ở phút 75. Tuy nhiên, Thiago Moreira đánh đầu ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6, giúp đội chủ nhà giữ lại một điểm.

Điều khiến Park Hang-seo phản ứng dữ dội là thời gian bù giờ thực tế kéo dài hơn 5 phút như thông báo ban đầu. Trận đấu chỉ kết thúc ở phút bù giờ thứ 8, ngay sau khi Kanchanaburi thực hiện một quả đá phạt.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cựu HLV tuyển Việt Nam lập tức chạy vào sân để đối chất với trọng tài Rangsan Kangchainguan. Ông được các trợ lý và trọng tài thứ 4 can ngăn trước khi tiến về đường hầm, tiếp tục bày tỏ sự bất bình với giám sát trọng tài Sakchai Paebua và Giám đốc Điều hành Nattakorn Pattanachaikul của CLB Muang Loei.

Theo Stadium Astro, mức độ căng thẳng buộc ban tổ chức phải bố trí cảnh sát hộ tống tổ trọng tài, đồng thời ngăn HLV Park tiếp cận họ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng cách điều hành trận đấu đã phủ nhận nỗ lực của các cầu thủ.

HLV Park liên tục gặp vấn đề với trọng tài ở Thái Lan. Ảnh: Kanchanaburi FC.

"Tôi không nói về chuyện thắng hay thua. Nhưng khi trọng tài hành xử như vậy, mọi thứ đều bị phá hỏng. Mồ hôi, công sức, tinh thần và thời gian mà chúng tôi bỏ ra bỗng trở nên vô nghĩa", Park bức xúc.

Ông thậm chí đề cập khả năng từ chức và tuyên bố sẽ công khai quan điểm về bóng đá Thái Lan nếu quyết định rời ghế huấn luyện. "Bóng đá không thể phát triển theo cách này. Trọng tài phải làm nhiệm vụ với lương tâm trong sáng", ông nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu Park chỉ trích công tác trọng tài tại Thai League 2. Hồi tháng 9, ông cũng đặt dấu hỏi về uy tín của giới cầm còi sau trận hòa Nakhon Pathom với tỷ số 1-1. Sau đó, HLV người Hàn Quốc phải lên tiếng xin lỗi.

Ở chiều ngược lại, ông Nattakorn cho rằng Kanchanaburi cũng có những tình huống câu giờ và kết quả là điều khó tránh khỏi trong bóng đá. Sau trận hòa, Kanchanaburi đứng thứ 6 với 10 điểm. HLV Park được bổ nhiệm trước mùa 2026/27 với nhiệm vụ đưa đội bóng trở lại Thai League 1.

CLB Kanchanaburi kém đội đầu bảng 5 điểm sau 7 vòng đấu.