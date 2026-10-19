V.League 1-2026/2027: Ninh Bình giữ ngôi đầu, Công an Hà Nội nhận thất bại

Câu lạc bộ Ninh Bình tiếp tục có thêm chiến thắng để dẫn đầu bảng xếp hạng, Công an Hà Nội nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải mới, còn Hải Phòng tạo dấu ấn bằng chiến thắng đậm trước SHB Đà Nẵng. Ở nhóm bám đuổi, Sông Lam Nghệ An đánh chia điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trong khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trước Thể Công Viettel ở trận đấu cuối vòng.

Nhạc trưởng Hoàng Đức của Ninh Bình FC với nhiều pha bóng lắt léo. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Tâm điểm vòng đấu là trận derby Thủ đô giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Công an Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ngày 18/10. Chiến thắng 2-1 giúp Hà Nội giành trọn ba điểm, đồng thời chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Công an Hà Nội kể từ đầu mùa giải. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu trở nên hấp dẫn hơn, dù Công an Hà Nội vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, Câu lạc bộ Ninh Bình vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 4-3 sau màn rượt đuổi bàn thắng. Chiến thắng giúp đội bóng chủ nhà có 10 điểm sau bốn vòng đấu, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng. Khả năng ghi bàn là điểm mạnh của Ninh Bình, nhưng việc để đối thủ ghi ba bàn cũng cho thấy đội bóng cần cải thiện khả năng phòng ngự nếu muốn duy trì sự ổn định trong chặng đường dài.

Ngày 17/10, Câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đánh bại Đông Á Thanh Hóa 2-0 trong trận đấu có bước ngoặt ở cuối hiệp một. Phút 45+2, từ quả tạt của Trần Ngọc Sơn, Lâm Ti Phông đánh đầu đưa bóng chạm đầu Damoth Thongkhamsavath bên phía Thanh Hóa rồi đi vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của tiền vệ đội khách. Sang hiệp hai, Nam Định tiếp tục tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Phút 81, Phạm Tuấn Hải đưa bóng trúng xà ngang trước khi chính tiền đạo này ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 86, sau đường căng ngang của Tyler Crawford.

Một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng này là cuộc đối đầu giữa Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An. Đội khách khởi đầu thuận lợi khi Nguyễn Quang Vinh mở tỷ số ở phút 35, trước khi Luiz Guilherme Vieira Da Silva nâng cách biệt lên 2-0 ở phút 39. Tuy nhiên, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 nhờ bàn thắng của Bùi Duy Thường ở phút 44. Ngay đầu hiệp hai, Daniel Passira đột phá và dứt điểm thành công, san bằng tỷ số 2-2 ở phút 48. Từ thế dẫn trước hai bàn, Sông Lam Nghệ An vẫn phải chấp nhận chia điểm trước đội chủ nhà. Dù vậy, đội bóng xứ Nghệ vẫn duy trì thành tích bất bại sau bốn vòng đấu, có được 8 điểm và đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Một ngày thi đấu vất vả của thủ môn Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đức Phương/TTXVN

Trên sân Chi Lăng, Câu lạc bộ Hải Phòng thắng SHB Đà Nẵng 5-1 trong trận đấu mà đội khách thể hiện khả năng tận dụng cơ hội vượt trội. Bryan Ly đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước ở phút 18 bằng cú lốp bóng qua thủ môn Nguyễn Văn Toản. Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ được duy trì trong thời gian ngắn. Phút 25, Tagueu đánh đầu gỡ hòa cho Hải Phòng. Sáu phút sau, tiền đạo này tiếp tục lập công, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Đến phút 41, Tagueu hoàn tất cú hat-trick, giúp Hải Phòng tạo khoảng cách hai bàn ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Milan Makaric ghi thêm hai bàn ở các phút 78 và 90+3, ấn định chiến thắng 5-1 cho Hải Phòng. Kết quả này giúp Hải Phòng có thêm ba điểm và tạo dấu ấn về hiệu suất tấn công. Ngược lại, SHB Đà Nẵng phải nhìn lại khả năng tổ chức phòng ngự sau khi để đối phương ghi năm bàn, dù chính đội chủ nhà là bên mở tỷ số.

Ở trận đấu cuối vòng 4 ngày 19/10, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh bại Thể Công Viettel 1-0. Bàn thắng của Olaha Mạnh Đức ở phút 68 tạo khác biệt cho đội bóng phía Nam. Dù Đức Phú nhận thẻ đỏ ở phút 81, Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bảo toàn chiến thắng. Ba điểm giành được có ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà trong bối cảnh cuộc cạnh tranh ở nhóm giữa bảng xếp hạng chưa có sự phân hóa rõ rệt.

Ở trận đấu còn lại, Bắc Ninh hòa Thành phố Đồng Nai 0-0, khiến cả hai đội chưa thể cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Đội bóng tân binh Đồng Nai vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi với giải đấu khi mới giành được một điểm sau bốn vòng, với ba thất bại và một trận hòa.

Sau vòng 4, Ninh Bình dẫn đầu với 10 điểm, tiếp đến là Công an Hà Nội với 9 điểm và Sông Lam Nghệ An 8 điểm. Thép Xanh Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cùng có 7 điểm, tạo nên nhóm bám đuổi phía sau.

Các trận đấu thuộc vòng 5 V.League 1-2026/2027 sẽ diễn ra trong các ngày từ 22-25/10.