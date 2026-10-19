Hai lực sĩ Trung Quốc viết câu chuyện phi thường tại Asian Para Games 5 - 2026

Vận động viên cử tạ lập ba kỷ lục Quách Linh Linh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thôi Triết: Từ bốn lần lỡ hẹn đến nhà vô địch Paralympic

Bị bại liệt từ năm 2 tuổi, từng 4 lần liên tiếp giành Huy chương Bạc ở các kỳ Paralympic, nhưng lại có lúc không thể nâng nổi thanh tạ 20kg vì chấn thương trước kỳ Paralympic 2024. Tuy nhiên, Thôi Triết vẫn không từ bỏ giấc mơ vô địch, cô vừa điều trị vừa tập phục hồi để kịp trở lại sàn đấu. Tại Paris, cô nâng thành công 119kg ở lượt quyết định, giành Huy chương Vàng Paralympic đầu tiên sau 16 năm chờ đợi.

Ngày 19/10, nữ lực sĩ 40 tuổi mang về Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Trung Quốc tại Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 sau khi chinh phục mức tạ 120kg ở hạng 41kg nữ.

Vận động viên cử tạ 40 tuổi Thôi Triết đoạt Huy chương Vàng đại hội. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Năm 2002, khi mới 16 tuổi, Thôi Triết được tuyển vào chương trình đào tạo thể thao dành cho người khuyết tật tại tỉnh Sơn Đông. Ban đầu, cô tập cầu lông, nhưng gặp khó khăn khi di chuyển, nên chủ động xin chuyển sang cử tạ đầu năm 2003. Dù vóc dáng nhỏ bé và thiếu nền tảng sức mạnh, chỉ ba tháng sau, cô đã giành Huy chương Vàng tại đại hội thể thao người khuyết tật cấp tỉnh.

Con đường đến với đỉnh cao của Thôi Triết kéo dài gần 20 năm. Cô lần lượt giành Huy chương Bạc tại Paralympic Bắc Kinh 2008, London 2012, Rio 2016 và Tokyo 2020. Bốn lần đứng trên bục nhận Huy chương Bạc đồng nghĩa với bốn lần cô tiến rất gần đến ngôi vô địch, song chưa thể chạm tay vào nó. Có lúc, chuỗi thất bại ấy khiến cô muốn dừng lại.

Trở lại với Huy chương Vàng sau chấn thương tại Paralympic Paris 2024, Thôi Triết tiếp tục chinh phục đỉnh cao châu lục tại Aichi-Nagoya khi vượt thành tích tốt nhất trước đó của mình với mức tạ 120kg.

Quách Linh Linh: Phá ba kỷ lục ở tuổi 37

Quách Linh Linh (giữa) trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Nếu Thôi Triết là biểu tượng của sự bền bỉ sau nhiều lần lỡ hẹn, Quách Linh Linh lại tạo dấu ấn bằng màn trình diễn vượt qua giới hạn thành tích. Nữ lực sĩ 37 tuổi giành Huy chương Vàng hạng 45kg nữ với mức tạ 126kg, phá đồng thời kỷ lục thế giới, châu Á và đại hội.

Trước giải đấu tại Nhật Bản, Quách Linh Linh đã hai lần vô địch Paralympic và năm lần vô địch thế giới. Cô từng lập kỷ lục thế giới ở hạng cân 45kg với mức tạ 125kg năm 2025. Thành tích 126kg tại Aichi-Nagoya giúp cô vượt qua cột mốc do chính mình thiết lập, khẳng định vị thế của một trong những lực sĩ hàng đầu thế giới.

Quách Linh Linh mắc bệnh bại liệt từ khi mới một tuổi. Năm 21 tuổi, cô mới bắt đầu làm quen với cử tạ người khuyết tật sau khi được một cựu vận động viên phát hiện tố chất ở phần thân trên. Từ mức tạ 40kg trong những ngày đầu, cô từng bước vươn lên bằng quá trình tập luyện bền bỉ.

Sau khi sinh con, Quách Linh Linh từng phải giảm khoảng 16kg trong 4 tháng để trở lại thi đấu ở hạng cân nhẹ. Việc cân bằng giữa gia đình, tập luyện và những yêu cầu khắt khe của thể thao đỉnh cao đặt lên vai cô nhiều áp lực. Tuy vậy, cô vẫn trở lại sàn đấu và tiếp tục chinh phục những cột mốc mới.

Hai tấm Huy chương Vàng tại Aichi-Nagoya khả năng của những con người biết vượt qua giới hạn thể chất và hoàn cảnh, biết đứng dậy sau những lần thất bại. Với Thôi Triết, đó là hành trình kéo dài hơn hai thập niên, với Quách Linh Linh là nỗ lực không ngừng làm mới giới hạn của bản thân. Họ cho thấy nghị lực trong thể thao không nằm ở việc chưa từng vấp ngã, mà ở quyết tâm tiếp tục bước lên sàn đấu sau mỗi thử thách.