PSG mất chốt chặn quan trọng trước đại chiến Barcelona

PSG đã phải trả giá đắt cho màn ngược dòng hạ Strasbourg 3-1 ở vòng 7 Ligue 1 hôm 17/10. Hậu vệ trái Nuno Mendes dính chấn thương và chắc chắn vắng mặt trong cuộc tiếp đón Barcelona. Đây thực sự là điều đáng ngại khi HLV Luis Enrique đang cần lực lượng mạnh nhất để đối phó hàng công đội bóng Tây Ban Nha.

Theo thông báo mới nhất từ đội bóng Paris, tuyển thủ Bồ Đào Nha bị tổn thương cơ đùi trái và phải nghỉ thi đấu trong vài tuần. Đội bóng thủ đô nước Pháp chưa công bố thời điểm cụ thể hậu vệ 24 tuổi có thể trở lại.

Trong trận gặp Strasbourg, hậu vệ Mendes được tung vào sân thay Lucas Digne ở phút 53. Tuy nhiên, đến phút 87, anh phải rời sân vì đau đùi trái. Do PSG đã sử dụng hết quyền thay người, thầy trò HLV Enrique buộc phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối.

Dù vậy, họ vẫn bảo toàn chiến thắng 3-1 sau màn ngược dòng nhờ các bàn thắng của Illia Zabarnyi (77'), Ousmane Dembele (85') và Desire Doue (90+3'). Trước đó, Giovanni Reyna mở tỷ số cho Strasbourg ở phút 17.

PSG sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Nuno Mendes khi tiếp đón Barcelona ở Champions League. Ảnh: AFP.

Việc nhân tố quan trọng như Mendes phải ngồi ngoài khiến PSG gặp khó trong việc tìm ra nhân tố có thể phong toả ngòi nổ mang tên Lamine Yamal ở bên cánh phải Barcelona.

Tiền đạo 19 tuổi người Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn trên mọi đấu trường mùa này, góp công giúp Barcelona toàn thắng 11 trận đầu tiên tại La Liga và Champions League.

Khả năng đi bóng tốc độ, đột phá từ cánh phải vào trung lộ của Yamal hứa hẹn tạo ra thử thách lớn cho hàng thủ PSG. Trong khi đó, hậu vệ Mendes được đánh giá cao nhờ tốc độ, thể lực và khả năng tranh chấp tay đôi.

Để bù đắp khoảng trống ấy, HLV Enrique nhiều khả năng sẽ sử dụng Lucas Digne ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ người Pháp từng khoác áo Barcelona từ năm 2016 đến 2018, trước khi chuyển sang Ngoại hạng Anh và trở lại PSG trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tuy nhiên, hậu vệ này khó khỏa lấp hoàn toàn khoảng trống mà Mendes để lại. Đặc biệt, Digne sẽ phải đối diện một trong những cầu thủ chạy cánh nguy hiểm nhất châu Âu hiện nay là Yamal.

Cuộc đối đầu PSG - Barcelona diễn ra trên sân Parc des Princes, thuộc lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League lúc 2h ngày 21/10 (giờ Hà Nội).