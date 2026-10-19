SHB Đà Nẵng cần sớm cải thiện phong độ

Giậm chân ở nhóm cuối

Trên sân nhà, SHB Đà Nẵng được chờ đợi thi đấu tốt trước Hải Phòng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng sau trận thua 0-3 trước Hoàng Anh Gia Lai. Các học trò của Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có khởi đầu tốt với bàn mở tỷ số sau tình huống phản công nhanh và chính xác của Bryan Ly ở phút 18.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì SHB Đà Nẵng làm được ở trận đấu này. Đội chủ nhà để Hải Phòng ngược dòng dẫn trước 3-1 trong hiệp 1 với 3 bàn thắng đều nhờ công của Tagueu. Người cũ của SHB Đà Nẵng là Makric lập cú đúp trong hiệp 2, ấn định chiến thắng 5-1 cho đội khách.

SHB Đà Nẵng (bên phải) thua đậm trước Hải Phòng trên sân nhà Chi Lăng. Ảnh: NGUYÊN KHANG

Thua đậm, SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng với 3 điểm (hiệu số -5) sau 4 vòng đấu. Đội chủ sân Chi Lăng rơi vào tình cảnh khó khăn như những mùa giải trước với khởi đầu chật vật. Gần nhất, ở mùa giải 2025 - 2026, SHB Đà Nẵng cũng nằm trong nhóm cuối bảng từ những vòng đấu đầu đến chặng đua cuối, khiến hành trình trụ hạng rất vất vả.

Trận thua đậm Hải Phòng là hồi chuông cảnh tỉnh với SHB Đà Nẵng. V-League là chặng đua đường dài nhưng nếu không sớm cải thiện tình hình sẽ ảnh hưởng đến tâm lý các cầu thủ.

Có mặt trên sân Chi Lăng trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) nhìn nhận: “SHB Đà Nẵng đã vượt lên, có thời cơ tốt để triển khai thế trận nhưng không thể tận dụng. Ngược lại, nhiều vị trí thi đấu thiếu tập trung và không quyết liệt. Đó là nguyên nhân dẫn đến trận thua đậm”.

Qua 4 vòng đấu có thể thấy, V-League mùa giải năm nay cạnh tranh rất khốc liệt và khó lường. Hải Phòng sau những trận thua liên tiếp đã biết cách đứng dậy để tiếp tục cuộc đua.

SHB Đà Nẵng vì thế cần thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua thời điểm khó khăn. Không giống như những mùa giải trước, năm nay có 2 suất xuống hạng trực tiếp, nên các đội bóng cần giữ sự tập trung cao nhất.

Vòng 4 là trận thua đầu tiên trong mùa giải mới của SHB Đà Nẵng trên sân nhà; trước đó, đội thua 2-3 và 0-3 lần lượt trên sân của Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai. Chiến thắng duy nhất của đội đến thời điểm này là trận thắng trên sân nhà trước Nam Định ở vòng 2.

Vòng 5 diễn ra ngày 25/10, SHB Đà Nẵng tiếp tục đá trên sân nhà trước Hà Nội. Đây là thử thách khó dù thầy trò Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn từng hạ Hà Nội trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia.

Sớm khắc phục hạn chế

Chia sẻ sau trận đấu với Hải Phòng, Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn bày tỏ sự tiếc nuối về kết quả trận đấu. Ông cho rằng, đội thiếu may mắn để có kết quả tốt hơn. Đội đã thi đấu nỗ lực, vươn lên dẫn trước nhưng rồi nhận các bàn thua khá đáng tiếc.

Thời điểm này, đội đang đối mặt nhiều khó khăn nên cần tinh thần đoàn kết của tập thể để vượt qua. Các trận đấu phía trước là thách thức lớn, đội sẽ nỗ lực chuẩn bị và thi đấu quyết tâm để sớm cải thiện tình hình.

Trận thua trước Hải Phòng một lần nữa bộc lộ các hạn chế của SHB Đà Nẵng. Hàng thủ thi đấu rời rạc, thiếu quyết liệt đã để lộ nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác. Thống kê sau 4 trận, SHB Đà Nẵng nhận đến 11 bàn thua. Đây là con số báo động, cho thấy sự thiếu hiệu quả trong cách tổ chức phòng ngự cũng như khả năng bọc lót cho nhau chưa tốt.

Ngoài ra, hàng tiền vệ của đội bóng không phát huy vai trò cầm nhịp và kiến thiết lối chơi. Trước trận đấu với Hải Phòng, SHB Đà Nẵng cũng bộc lộ hạn chế này trong trận thua Hoàng Anh Gia Lai. Khi Lopez không thi đấu, các cầu thủ còn lại ở tuyến tiền vệ chưa thể khỏa lấp khoảng trống. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đẩy trung vệ Quế Ngọc Hải lên đá ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận đấu với Hải Phòng, cho thấy sự loay hoay của ban huấn luyện trong việc sử dụng nhân sự.

Để có kết quả tốt hơn ở những vòng đấu tới, thêm một vấn đề SHB Đà Nẵng cần sớm khắc phục là khả năng tận dụng cơ hội. Thực tế, đội chủ sân Chi Lăng có những cơ hội nguy hiểm trong trận đấu với Hải Phòng, nhưng dứt điểm thiếu chính xác. Đáng tiếc nhất là tình huống đội cần bàn thắng để xốc lại tinh thần, nhưng tiền đạo Nguyễn Minh Quang lại dứt điểm không chính xác trong thế thoải mái tại vòng cấm.

Sau trận đấu với Hải Phòng, SHB Đà Nẵng có một tuần để cải thiện các hạn chế trước khi tiếp Hà Nội. Hy vọng, đội sẽ trở lại với diện mạo tích cực hơn để sớm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.