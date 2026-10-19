Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải đưa vợ Hoa hậu đi khởi công dự án 43.000 tỷ đồng

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc đi làm cùng chồng là doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Đáng chú ý, cặp đôi cùng góp mặt tại lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và Dự án thành phần 2-5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM do Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải làm nhà đầu tư.

Trên trang TikTok của Tập đoàn Sơn Hải, khoảnh khắc camera lướt qua vợ chồng Đỗ Hà - Viết Vương cũng nhận được sự chú ý. Cả hai cùng tham dự sự kiện diễn ra ở Tây Ninh ngày 15/10, trong bối cảnh doanh nghiệp gia đình nhà chồng nàng hậu tham gia triển khai các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Theo thông tin được công bố, hai dự án thành phần thuộc đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 43.000 tỷ đồng. Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Sơn Hải, đồng thời cũng là dịp để công chúng thấy Đỗ Hà đồng hành cùng ông xã tại một sự kiện liên quan đến công việc.

Doanh nhân Nguyễn Việt Vương và vợ Hoa hậu Đỗ Hà.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Đỗ Hà xuất hiện cùng chồng trong các công việc của tập đoàn gia đình. Trước đó khi chưa kết hôn, một số hình ảnh “team qua đường” ghi lại cũng đã thấy Đỗ Hà luôn đồng hành, hỗ trợ Viết Vương. Ngoài ra khi chính thức là vợ chồng, nàng hậu cũng không tham gia quá nhiều hoạt động nghệ thuật, thay vào đó cùng Viết Vương đi gặp gỡ đối tác, tham gia các sự kiện của tập đoàn gia đình.

Ông Nguyễn Viết Vương hiện là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch tập đoàn. Trong khi đó, Đỗ Hà được công chúng biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Trước khi kết hôn, chuyện tình cảm của nàng hậu và doanh nhân quê Quảng Trị đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Năm 2025, cả hai chính thức về chung một nhà sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi thu hút sự chú ý bởi sự góp mặt của đông đảo người thân, bạn bè cùng những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội. Kể từ đó, cuộc sống của nàng hậu bên ông xã doanh nhân cũng trở thành chủ đề được nhiều người theo dõi.

Sau khi kết hôn, Đỗ Hà vẫn duy trì các hoạt động cá nhân, trong khi Viết Vương tiếp tục đảm nhiệm vai trò điều hành doanh nghiệp gia đình. Cả hai khá kín tiếng về đời sống riêng tư, không thường xuyên chia sẻ những câu chuyện tình cảm hay sinh hoạt hằng ngày. Bởi vậy, những khoảnh khắc cùng xuất hiện hoặc được nàng hậu đăng tải trên trang cá nhân thường thu hút sự chú ý.

Dẫu vậy mỗi khi xuất hiện, cặp đôi luôn nhận được sự ngưỡng mộ vì xứng đôi từ ngoại hình đến tính cách. Doanh nhân Viết Vương rất cưng chiều vợ, luôn thể hiện sự quan tâm, chăm sóc Đỗ Hà. Ngược lại, người đẹp sinh năm 2001 cũng ngày càng ra dáng phu nhân, vợ đảm khi tập trung vun vén, chu toàn cho tổ ấm của mình.