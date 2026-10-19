Thiếu nữ 18 tuổi rời nhà lúc nửa đêm cùng người đàn ông lạ, công an phát thông báo truy tìm

Ngày 19/10, Công an xã Xuân Đường, TP Đồng Nai thông báo tìm kiếm Nguyễn Hoàng Khánh Vy (sinh năm 2008, trú tại ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường) sau khi thiếu nữ rời khỏi nhà và mất liên lạc.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Vy rời khỏi nhà vào khoảng 0h ngày 18/10/2026, đi cùng một người đàn ông chưa rõ lai lịch, điều khiển xe máy hiệu Elizabeth màu đỏ.

Em Nguyễn Hoàng Khánh Vy. Ảnh: CA.

Về đặc điểm nhận dạng, Khánh Vy cao khoảng 1,48m. Thời điểm rời khỏi nhà, thiếu nữ mặc áo khoác màu xanh có sọc trắng.

Công an xã Xuân Đường đề nghị người dân nếu phát hiện Khánh Vy hoặc có thông tin liên quan đến tung tích của thiếu nữ, hãy nhanh chóng thông báo cho gia đình hoặc cơ quan công an để phối hợp xác minh, tìm kiếm.

Người dân có thông tin xin liên hệ bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ của Vy) qua số điện thoại 0933 252 770 hoặc trực ban Công an xã Xuân Đường qua số 02513 535 013.

Công an xã Xuân Đường mong nhận được sự phối hợp của người dân trong việc cung cấp thông tin, hỗ trợ gia đình sớm tìm được Khánh Vy.