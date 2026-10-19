Thượng Hải Masters: Danh hiệu đầu tiên cho Fokina

Alexander Davidovich Fokina ngược dòng đánh bại tài năng trẻ đồng hương Rafael Jodar với tỷ số 1-6, 7-6(5), 6-4 trong trận chung kết Shanghai Masters 2026. Chiến thắng giúp tay vợt 27 tuổi trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang tại giải ATP Masters 1000 ở Thượng Hải, đồng thời giành danh hiệu lớn nhất sự nghiệp.

Trận chung kết diễn ra theo kịch bản đầy bất ngờ. Jodar, tay vợt 20 tuổi đang nổi lên như một gương mặt đáng chú ý của quần vợt Tây Ban Nha, nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng thắng set đầu với tỷ số cách biệt 6-1. Những cú đánh chủ động giúp Jodar liên tục đẩy Fokina vào thế chống đỡ.

Fokina, tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên giành chức vô địch tại Thượng Hải Masters (nguồn Thượng Hải Masters)

Tuy nhiên, Fokina không để thất bại ở set đầu làm ảnh hưởng đến tinh thần. Tay vợt 27 tuổi dần cải thiện khả năng giao bóng, đồng thời chơi chắc chắn hơn trong những pha bóng bền. Set hai trở thành màn giằng co quyết liệt, trước khi Fokina giành chiến thắng trong loạt tie-break với tỷ số 7-5, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bước vào set quyết định, kinh nghiệm của Fokina phát huy tác dụng. Anh tận dụng tốt những cơ hội giành break để tạo lợi thế, trong khi Jodar không còn duy trì được sức ép như ở đầu trận. Fokina thắng 6-4, hoàn tất màn ngược dòng sau 2 giờ 27 phút thi đấu.

Chức vô địch mang ý nghĩa đặc biệt với Fokina, người từng trải qua năm trận chung kết ATP đầu tiên trong sự nghiệp mà không thể giành chiến thắng. Sau khi đăng quang tại Mallorca và Thành Đô trong năm 2026, tay vợt người Tây Ban Nha tiếp tục chinh phục Thượng Hải, qua đó giành ba danh hiệu liên tiếp trong những lần gần nhất góp mặt ở chung kết.

Đáng chú ý, Fokina trở thành tay vợt Tây Ban Nha đầu tiên vô địch Shanghai Masters kể từ khi giải đấu ra đời. Đây cũng là danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của anh, thành quả xứng đáng sau hành trình vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Trước khi đánh bại Jodar ở chung kết, Fokina đã gây tiếng vang với chiến thắng trước Alexander Zverev ở bán kết.

Theo Reuters, chức vô địch giúp Fokina dự kiến tăng 13 bậc, lên vị trí thứ 13 thế giới khi bảng xếp hạng ATP được cập nhật. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 27 tuổi, đồng thời mở ra cơ hội để anh cạnh tranh sòng phẳng hơn với những tên tuổi hàng đầu của quần vợt nam.

Ở phía bên kia lưới, thất bại không thể phủ nhận hành trình ấn tượng của Jodar. Ở tuổi 20, việc lọt vào chung kết một giải Masters 1000 là cột mốc đáng nhớ đối với tay vợt trẻ này. Jodar từng đứng ngoài top 900 thế giới chỉ hơn một năm trước, nhưng đã tiến bộ nhanh chóng để trở thành một trong những gương mặt triển vọng của quần vợt Tây Ban Nha.