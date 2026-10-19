Kết quả và xếp hạng mới nhất tại vòng 4 V.League 2026/27

Trên sân nhà, Ninh Bình trải qua trận đấu đầy khó khăn trước HAGL. Hoàng Đức mở tỷ số ngay phút thứ 2, nhưng Thanh Nhân nhanh chóng gỡ hòa cho đội khách.

Hà Nội FC (áo xanh) có chiến thắng rất quan trọng trước ĐKVĐ Công an Hà Nội

Tình thế càng bất lợi với chủ nhà khi ngoại binh Lucas Turci nhận thẻ đỏ ở phút 19. HAGL tận dụng lợi thế hơn người để ghi bàn vượt lên ở phút 35.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Quốc Việt đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn gỡ 2-2. Sang hiệp hai, hai đội tiếp tục tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn.

HAGL gỡ hòa 3-3 ở phút 76, nhưng Lê Phát ghi bàn quyết định ở phút 90, giúp Ninh Bình giành trọn 3 điểm. Chiến thắng này đưa thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lên ngôi đầu với 10 điểm.

Kết quả vòng 4

Ninh Bình càng thêm thuận lợi khi CAHN thất thủ 1-2 trước Hà Nội FC. Phạm Xuân Mạnh mở tỷ số cho đội khách ở phút 19.

Đầu hiệp hai, Leo Artur gỡ hòa cho CAHN, nhưng Văn Tùng nhanh chóng ghi bàn quyết định, giúp Hà Nội giành chiến thắng thứ hai liên tiếp. CAHN hiện có 9 điểm và mất vị trí dẫn đầu.

Ở cuộc đối đầu giữa hai đội tân binh, Bắc Ninh và Thành phố Đồng Nai hòa nhau 0-0.

Đội chủ nhà chủ động tấn công, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. Đồng Nai cũng không tận dụng được những tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Bảng xếp hạng sau vòng 4

Một điểm trên sân khách giúp Đồng Nai chấm dứt chuỗi toàn thua, nhưng đội bóng vẫn chưa ghi bàn sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Bắc Ninh bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Sau vòng 4, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu trở nên hấp dẫn hơn, còn các đội cuối bảng cần sớm cải thiện hiệu quả thi đấu để tránh bị bỏ lại trong chặng đường tiếp theo.