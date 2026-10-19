Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất ngày 19/10

Kết thúc vòng 4 V-League 2026/27, Ninh Bình chiếm ngôi đầu bảng với thành tích bất bại: 3 trận thắng, 1 trận hòa, tích lũy 10 điểm, hiệu số bàn thắng bại +5. Tối 18/10, đội bóng này vừa đánh bại HAGL 4-3 trong một trận cầu kịch tính.

CAHN xếp thứ hai với 9 điểm sau 4 trận, gồm 3 thắng và 1 thua. Đội bóng ngành Công an khởi đầu tốt nhưng không thể giữ vị trí dẫn đầu sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC ngay trên sân nhà.

Sông Lam Nghệ An đứng thứ ba với 8 điểm, gồm 2 thắng và 2 hòa. Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt xếp thứ tư và thứ năm khi cùng có 7 điểm.

Ở nhóm tiếp theo, Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội FC cùng có 6 điểm, lần lượt đứng thứ sáu, bảy và tám. Trong đó, Hải Phòng có hiệu số +2, Thanh Hóa -1 và Hà Nội FC -3.