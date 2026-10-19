Asian Para Games 2026: Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương nội dung ném lao

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã giành Huy chương đồng nội dung Ném lao nữ hạng F54 tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2026 diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), mang về thêm huy chương cho đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Theo bảng kết quả thi đấu, Ngọc Thúy đạt thành tích 12,16 m, xếp thứ ba chung cuộc với 469 điểm Raza. Huy chương vàng thuộc về Elham Salehi của Iran với thành tích 16,44 m và 845 điểm Raza. Đồng hương của cô là Masoumeh Tourani giành Huy chương bạc với thành tích 14,99 m, đạt 735 điểm Raza. Vận động viên Malak Ali của Kuwait xếp thứ tư với thành tích 10,61 m.

Tấm Huy chương đồng của Ngọc Thúy là kết quả đáng chú ý của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội. Trước đó trong ngày, lực sỹ Lê Văn Công đã giành Huy chương bạc nội dung Cử tạ hạng 49kg nam, mang về huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/10, quy tụ các VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao./.