Siêu bão Champi mạnh lên 'chóng mặt', có thể trở thành bão mạnh nhất thế giới năm 2026

Siêu bão Champi có thể gây gió mạnh cấp 10, sóng cao 5m ở Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/10, ở khu vực phía Tây Bắc của Thái Bình Dương có một cơn bão rất mạnh có tên là Champi đang hoạt động. Đây là cơn bão số 30 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương năm nay.

Đáng chú ý với cường độ được dự báo mạnh tới cấp 15, giật cấp 17, dù nhiều khả năng không đổ bộ vào Biển Đông, nhưng hoàn lưu của bão Champi vẫn sẽ khiến gió ở khu vực phía Bắc Biển Đông trong những ngày tới có xu hướng mạnh lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khả năng Champi đi vào khu vực đông bắc Biển Đông hiện chỉ khoảng 10-20%. Trong khi đó, xác suất bão di chuyển theo hướng tây bắc, ảnh hưởng đến Đài Loan và vùng ven biển Trung Quốc ở mức 80-90%. Nhận định này tương đồng với dự báo của một số cơ quan khí tượng quốc tế.

Tuy nhiên, bão ít khả năng đi vào Biển Đông không đồng nghĩa vùng biển Việt Nam hoàn toàn không chịu tác động. Hoàn lưu của Champi có thể làm gia tăng gió đông bắc, gây biển động và sóng lớn ở khu vực phía bắc Biển Đông.

Khoảng ngày 21/10, hoàn lưu phía tây của bão có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía đông bắc Bắc Biển Đông, khiến gió mạnh lên cấp 6. Đến ngày 23-24/10, gió đông bắc tại vùng biển phía bắc Biển Đông có khả năng mạnh cấp 6-7, giật cấp 9-10; sóng biển cao từ 3-5 m.

Hướng đi của siêu bão Champi. Ảnh: PAGASA.

Theo dự báo của Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ (JTWC) đêm 18/10 (giờ Việt Nam), đến ngày 20/10, sức gió duy trì của siêu bão Champi có thể đạt 260 km/h, giật tới 315 km/h, tương đương trên cấp 17 theo thang Beaufort mở rộng. Với cường độ này, bão đạt ngưỡng cấp 5, mức cao nhất theo thang bão Saffir–Simpson của Mỹ.

Nếu đạt cấp 5 theo thang Saffir-Simpson, Champi sẽ trở thành cơn bão cấp 5 thứ bảy trên thế giới trong năm 2026. Bão Champi có thể vượt qua bão Polo, được xác định là xoáy thuận nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm nay. Polo từng đạt sức gió duy trì tối đa 285 km/h và áp suất trung tâm 892 mbar.

Mô hình dự báo của Google DeepMind ước tính Champi có khoảng 40% khả năng đạt sức gió cực đại vượt siêu bão Sinlaku và Bavi, hai cơn bão mạnh trước đó trong năm.

Khi đi vào vùng trách nhiệm của Philippines, Champi dự kiến được đặt tên địa phương là Rosal.

Theo dự báo thời tiết gió mạnh kết hợp sóng lớn có thể gây bất lợi cho hoạt động hàng hải, đánh bắt thủy sản và việc di chuyển của tàu thuyền. Các phương tiện hoạt động trong khu vực có nguy cơ gặp điều kiện thời tiết nguy hiểm, nhất là khi đi vào vùng biển có gió mạnh và sóng cao.

Ngư dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về hướng di chuyển, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão; duy trì liên lạc, kiểm tra thiết bị an toàn và chủ động điều chỉnh hành trình theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Các tàu thuyền cần tránh những khu vực biển nguy hiểm khi có cảnh báo gió mạnh, sóng lớn.

Từ nay đến cuối năm: Dự báo bão, mưa lớn và không khí lạnh diễn biến ra sao?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã nhận định xu thế thời tiết từ nay đến hết năm 2026.

Về xu thế nhiệt độ, từ tháng 10 - 11/2026, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 - 2 độ C, có nơi cao hơn.

Tháng 12/2026, nhiệt độ trung bình tại các khu vực phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5 - 2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn so với trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Từ đầu năm 2026 đến nay có 15 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta, ít hơn 1 đợt so với năm 2025. Trong đó có 14 đợt gió mùa đông bắc và 1 đợt không khí lạnh tăng cường. Trong đó có 2 đợt gây rét đậm, rét hại chỉ tập trung trong tháng 1.2026.

Về xu thế mưa, tháng 10/2026, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%; các khu vực khác phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-20%.

Đặc biệt, tại khu vực Quảng Trị đến Tp.Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Cao nguyên Trung Bộ thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Tháng 11/2026, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm; khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng phổ biến thấp hơn 20 - 40% so với trung bình nhiều năm; khu vực Nam Bộ phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 15%.

Tháng 12/2026, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn từ 5 - 20mm so với trung bình nhiều năm; các khu vực khác thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5 - 20mm, riêng khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 50 - 100mm.

Mưa vừa, mưa to sang tháng 10 - 11/2026 có xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh-Tp.Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, có khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa tại các khu vực này. Tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa có khả năng kết thúc sớm.

Xu thế thời tiết biển, từ tháng 10 - 12/2026, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông có 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Trước đó, trong 9 tháng đầu năm 2026, trên khu vực Biển Đông đã có 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới bao gồm 5 cơn bão và 3 cơn áp thấp nhiệt đới, ít hơn 3 cơn so với năm 2025 và xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trung bình nhiều năm cùng kỳ có khoảng 5,9 cơn bão và 2,6 áp thấp nhiệt đới.