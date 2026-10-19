8 ô tô đỗ trước một chung cư bị đập vỡ kính

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Ngày 19/10, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại khu vực vỉa hè trước một chung cư nằm trên đường Quang Trung (thuộc phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), nhiều ô tô bị đập vỡ kính.

Tại hiện trường, kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Đồ đạc bên trong một số ô tô bị xáo trộn.

Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính. Ảnh: T.T

Ông L.P. (60 tuổi, một trong những chủ xe bị thiệt hại) cho biết ông nhiều lần đỗ ô tô tại khu vực này. Sáng sớm cùng ngày, ông nhận được điện thoại thông báo xe bị đập vỡ kính. Khi kiểm tra, ông phát hiện giấy tờ xe đã bị lấy mất.

Kính vỡ văng tung tóe dưới nền đất. Ảnh: T.T

Chị K.H. cho biết mới mua xe được 2 tháng thì gặp sự việc này. “Xe tôi đỗ từ tối 18/10, đến sáng 19/10 thì phát hiện sự việc. Khi xuống kiểm tra, tôi thấy nhiều xe khác cũng trong tình trạng tương tự”, chị K.H. kể lại.

Công an phường Thành Vinh ghi nhận hiện trường. Ảnh: T.T

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thành Vinh xác nhận có 8 ô tô bị đập vỡ kính cửa sổ tại khu vực vỉa hè trước một chung cư trên địa bàn.

Sau khi nhận tin báo, Công an phường đã có mặt ghi nhận hiện trường, tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.