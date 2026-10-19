Bồ Đào Nha mở đường cho Ronaldo trở lại. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một sự kiện của FPF ở Funchal, quê hương Ronaldo, ông Proenca khẳng định tầm quan trọng của CR7 đối với bóng đá nước nhà. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở quê hương của tài sản lớn nhất mà bóng đá Bồ Đào Nha từng sản sinh: Cristiano Ronaldo, đội trưởng của chúng ta”.

Người đứng đầu FPF cũng khẳng định Ronaldo vẫn là một trong những nhân tố chủ chốt của đội tuyển. Những phát biểu này cho thấy liên đoàn chưa quay lưng với ngôi sao đang khoác áo Al Nassr, bất chấp sự cố xảy ra trong đợt tập trung vừa qua.

Ông Proenca cũng bày tỏ sự lạc quan về khả năng Ronaldo và HLV Jorge Jesus tìm được tiếng nói chung. Hai người vốn không xa lạ với nhau khi từng làm việc tại Al Nassr trong mùa giải trước, thời điểm đội bóng Saudi Arabia giành chức vô địch Saudi Pro League.

Ronaldo sẵn sàng trở lại ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Mâu thuẫn của cả hai bùng phát trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tháng này, khi Ronaldo được cho là không hài lòng với thời lượng thi đấu mà HLV Jesus dành cho mình. Sự việc khiến tiền đạo kỳ cựu rời trại tập trung Bồ Đào Nha, tạo ra những tranh cãi về tương lai của anh trong màu áo đội tuyển.

Ngay sau khi rời đội tuyển, Ronaldo đăng tải thông điệp công khai, cáo buộc HLV Jesus không giữ lời hứa. Dù thể hiện sự không hài lòng với cách xử lý của nhà cầm quân này, tiền đạo người Bồ Đào Nha vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển quốc gia và sẵn sàng chấp nhận án phạt từ FPF.

Sau vụ việc, FPF quyết định đình chỉ Ronaldo trong thời gian chờ xử lý. Nhưng đến nay, cơ quan quản lý bóng đá Bồ Đào Nha vẫn chưa công bố án phạt cuối cùng dành cho siêu sao 41 tuổi.

Đây là chi tiết quan trọng giúp mở ra khả năng khép lại tranh cãi giữa các bên. Ronaldo vẫn muốn đại diện cho đất nước, trong khi lãnh đạo liên đoàn công khai thể hiện sự ủng hộ đối với CR7.

Ronaldo trở lại ấn tượng Sáng 10/10, Cristiano Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Al Nassr trước Al Draih tại vòng 9 Saudi Pro League 2026/27.