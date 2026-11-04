Cú hích từ mùa lễ hội

Từ bảo tồn bản sắc đến động lực phát triển

Theo định hướng mới, việc tổ chức các lễ hội trên địa bàn không chỉ dừng lại ở mục tiêu bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, mà quan trọng hơn là tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch, thu hút du khách và tạo sinh kế bền vững cho nhân dân. Định hướng này được cụ thể hóa tại Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Thành Tuyên gắn với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa giai đoạn 2026 - 2030” vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2617/QĐ-UBND, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Lễ hội Thành Tuyên trở thành sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu có sức lan tỏa toàn quốc, từng bước xây dựng thương hiệu mang tầm quốc tế.

Những cánh đồng hoa Tam giác mạch ở Đồng Văn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách. Ảnh: Thu Trang

Xuất phát từ hoạt động tự phát làm đèn lồng cho trẻ em vào năm 2004, Lễ hội Thành Tuyên đến nay đã nâng tầm và xác lập 3 kỷ lục Guinness Việt Nam về đêm hội có nhiều mô hình đèn lớn nhất, mâm cỗ Trung thu lớn nhất và cặp đèn kéo quân lớn nhất cả nước. Lễ hội năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 25-9 với 45 mô hình tiêu biểu diễu hành tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã thu hút trên 350 nghìn lượt khách, mang về doanh thu trên 322 tỷ đồng và lấp đầy 100% công suất phòng nghỉ tại khu vực trung tâm.

Nối tiếp sức nóng đó, Lễ hội Hoa Tam giác mạch vừa chính thức khai mạc lúc 20h ngày 25-10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn với chủ đề “Âm vang miền đá”. Nhờ diện tích gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch trải rộng trên 13 xã, lễ hội kéo dài đến hết tháng 12 với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm làng nghề phong phú, tiếp tục giữ chân du khách khi thời tiết chuyển sang thu, đông.

Ông Nguyễn Đình Tâm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh khẳng định, mùa hoa tam giác mạch năm 2026 mở ra cơ hội chiến lược để Tuyên Quang phát triển du lịch văn hóa, gia tăng chiều sâu trải nghiệm cho du khách và tạo nguồn sinh kế bền vững cho đồng bào từ các giá trị bản địa. Cùng với đó, việc triển khai Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cũng tạo nguồn lực thiết thực hỗ trợ bảo tồn mái ngói âm dương, phát triển homestay truyền thống và duy trì các đội văn nghệ dân tộc tại các làng văn hóa du lịch.

Lan tỏa sức hút, nâng tầm trải nghiệm

Song song với việc thu hút du khách trong nước, hạ tầng du lịch và chính sách kích cầu của tỉnh cũng bắt đầu phát huy tác dụng rõ rệt tại các bản làng. Anh Sình Mí Pó, chủ một homestay trên Cao nguyên đá Đồng Văn, phấn khởi cho biết, khách đã đặt phòng kín từ đầu tháng 10. Gia đình anh phải dọn thêm 3 phòng, thuê thêm 2 cháu gái biết tiếng Anh để đón khách quốc tế. Ngay cả khi lễ hội kết thúc, du khách vẫn lưu trú kéo dài đến tháng 12 để chụp ảnh tại các ruộng hoa.

Theo anh Pó, nhờ chính sách hỗ trợ phát triển homestay truyền thống theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhiều gia đình trên địa bàn được hỗ trợ 40 triệu đồng để lợp lại mái ngói âm dương và nâng cấp nhà vệ sinh khép kín. Việc nâng cấp hạ tầng chuẩn chỉnh này đã góp phần khắc phục triệt để điểm yếu giữ chân du khách lưu trú dài ngày, vốn là bài toán khó trước đây của du lịch địa phương.

Những nét đẹp văn hóa di sản hòa quyện cùng sự hiếu khách của người dân đã tạo nên bức tranh du lịch đầy sức hút đối với bạn bè quốc tế. Ấn tượng trước cảnh quan và đời sống bản địa, anh Thomas Müller, du khách đến từ Đức, bày tỏ: “Tôi đến đây vì Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Lễ hội đã giúp tôi hiểu sâu hơn về văn hóa của các dân tộc thiểu số, đó là điều mà cảnh quan đơn thuần không thể mang lại”.

Sự cộng hưởng giữa sản phẩm du lịch độc đáo và không gian văn hóa bản địa đã tạo nên sự bứt phá về các chỉ số tăng trưởng. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Tuyên Quang đã đón hơn 3,24 triệu lượt khách, tăng 0,9% so với cùng kỳ và đạt 90,1% kế hoạch năm; trong đó gồm 567.000 lượt khách quốc tế và hơn 2,6 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 9.000 tỷ đồng.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tận dụng hiệu quả “cú hích” từ mùa lễ hội cuối năm, du lịch Tuyên Quang hoàn toàn tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu đón 4,1 triệu lượt khách và vượt mốc 10.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026.