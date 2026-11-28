Sự hòa quyện giữa nhịp sống đô thị và thiên nhiên là một trong những nét riêng làm nên sức hút của Đà Nẵng.

Năm 2026, Việt Nam có thêm một dấu ấn đáng chú ý trên bản đồ du lịch quốc tế khi lần đầu được tạp chí Forbes (Mỹ) đưa vào danh sách những nơi nghỉ hưu tốt nhất ở nước ngoài. Vừa qua, trang Facebook chính thức của Forbes tiếp tục chia sẻ thông tin này, góp phần lan tỏa đến cộng đồng độc giả quốc tế. Trong các điểm đến được tạp chí gợi ý tại Việt Nam, Đà Nẵng là cái tên nổi bật của miền trung.

Trong bài viết “Những nơi tốt nhất để nghỉ hưu ở nước ngoài năm 2026” (The Best Places to Retire Abroad in 2026), Forbes giới thiệu 96 địa điểm thuộc 24 quốc gia trên 5 châu lục. Các lựa chọn được cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như chi phí sinh hoạt, chất lượng dịch vụ y tế, môi trường sống, mức độ an toàn, rủi ro thiên tai và điều kiện lưu trú dành cho người nước ngoài. Việt Nam và Mauritius là hai quốc gia lần đầu xuất hiện trong danh sách.

Bãi biển Mỹ Khê với bờ cát dài mịn, sóng êm, nhiều lần được bình chọn bởi các diễn đàn du lịch quốc tế.

Forbes đánh giá Việt Nam là điểm đến nhiệt đới có chi phí sinh hoạt thấp, nền văn hóa đặc sắc, nhiều bãi biển đẹp cùng các hoạt động vui chơi và ẩm thực phong phú. Theo nhận định của tạp chí, chi phí sinh hoạt tại Việt Nam chỉ bằng khoảng một phần tư so với Mỹ. Riêng Đà Nẵng được chú ý bởi những bãi biển trải dài và sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với tiện ích đô thị.

Sức hấp dẫn của thành phố bên sông Hàn nằm ở khả năng mang đến nhiều trải nghiệm trong một không gian không quá xa cách. Du khách có thể đón bình minh trên bãi biển Mỹ Khê, tìm đến không khí mát lành của núi rừng Bà Nà, khám phá bán đảo Sơn Trà rồi trở về trung tâm thành phố khi những cây cầu và tuyến phố ven sông lên đèn. Bên cạnh cảnh quan, hệ thống lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí và các sự kiện văn hóa, du lịch được tổ chức thường xuyên cũng góp phần tạo nên sức sống cho điểm đến.

Phố cổ Hội An cũng là điểm đến được du khách quốc tế yêu thích.

Nếu Đà Nẵng mang dáng dấp của một thành phố biển năng động, Hội An lại hấp dẫn bởi nhịp sống chậm và không gian văn hóa giàu bản sắc. Những mái nhà cổ, con phố nhỏ, làng nghề truyền thống cùng đời sống cộng đồng được gìn giữ tạo nên nét riêng của đô thị di sản. Ngoài khu phố cổ được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới, du khách còn có thể khám phá những làng quê, vùng ven sông và không gian sinh thái quanh khu vực.

Bên cạnh những lợi thế, tác giả bài viết cũng đánh giá một số điểm cần lưu ý cho người nước ngoài có ý định cư trú lâu dài như bảo hiểm y tế, các rủi ro thiên tai bao gồm lũ lụt do bão, chưa có chính sách thị thực riêng cho khách du lịch hưu trí.

Sự quan tâm của Forbes nối dài những ghi nhận tích cực từ truyền thông du lịch quốc tế đối với Đà Nẵng. Vừa qua, thành phố cũng được tạp chí Travel+Leisure (Mỹ) lựa chọn vào danh sách “50 điểm đến tốt nhất để du lịch năm 2027” (The 50 Best Places to Travel in 2027), đồng thời góp mặt trong danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất năm 2027” (Best in Travel 2027) của Lonely Planet - thương hiệu cẩm nang du lịch toàn cầu có lịch sử hơn 50 năm.

Từ một điểm đến quen thuộc với những kỳ nghỉ dưỡng bên bờ biển, Đà Nẵng đang được nhìn nhận ở góc độ rộng hơn: nơi du khách có thể tìm thấy không gian lưu trú lâu dài, với sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên và sức sống của văn hóa. Những đánh giá từ các ấn phẩm quốc tế là tín hiệu tích cực, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ cảnh quan và gìn giữ bản sắc địa phương để sức hấp dẫn của thành phố được duy trì bền vững.