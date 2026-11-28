Ngày 28/11 tại Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP phối hợp Hoiana Resort & Golf, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam tổ chức chương trình “Tinh hoa bản địa 2026 – Điểm chạm văn hóa trong trải nghiệm ẩm thực và lưu trú Đà Nẵng”.

Chương trình nhằm quảng bá, phát huy các giá trị văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề và sản vật đặc trưng của địa phương; thúc đẩy kết nối giữa các chủ thể văn hóa với doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, qua đó hình thành các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm mang bản sắc Đà Nẵng.

Các hoạt động ẩm thực gắn với văn hóa địa phương nhằm tôn vinh giá trị bản sắc. Ảnh: Nguyễn Tú.

Nét mới của chương trình là cách tiếp cận văn hóa không chỉ như một giá trị để trưng bày, giới thiệu, mà còn là chất liệu để sáng tạo sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm du lịch.

Qua đó, khuyến khích các cơ sở lưu trú đầu tư nâng cao giá trị văn hóa thông qua món ăn được chế biến từ nguyên liệu địa phương, thức uống mang hương vị bản địa, sản phẩm thủ công của làng nghề trong không gian lưu trú hay nhân viên am hiểu, đưa câu chuyện về vùng đất vào phục vụ.

Doanh nghiệp du lịch đóng vai trò cầu nối đưa giá trị bản địa đến với thị trường; nghệ nhân, làng nghề và cộng đồng địa phương có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị du lịch, tạo sinh kế bền vững.

Chương trình gồm 6 hoạt động trọng tâm, tạo không gian giới thiệu, trải nghiệm và kết nối, gồm:

Không gian trưng bày sản phẩm bản địa – Lan tỏa giá trị văn hóa địa phương: Giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản và hàng thủ công truyền thống, giúp mở rộng cơ hội quảng bá, kết nối tiêu thụ và đưa sản phẩm bản địa vào hệ thống dịch vụ du lịch.

Tọa đàm “Từ bản sắc đến sản phẩm – Kết nối điểm chạm văn hóa trong cơ sở lưu trú du lịch” – Đưa văn hóa vào trải nghiệm lưu trú.

Chương trình kết nối doanh nghiệp với các hoạt động ẩm thực, làng nghề truyền thống. Ảnh: Nguyễn Tú.

Quảng diễn và giới thiệu các món ăn đặc trưng như mỳ Quảng, cao lầu, bánh xèo và bánh dân gian, đưa du khách khám phá văn hóa địa phương qua nguyên liệu, cách chế biến và hương vị truyền thống.

Không gian giới thiệu và trải nghiệm các loại thức uống từ thảo mộc, trà, hoa, trái cây và nguyên liệu tự nhiên địa phương.

Cuộc thi sáng tạo thức uống “Hương vị Đà Nẵng – Da Nang Signature Healthy Drink Challenge”.

Không gian kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng với các cơ sở sản xuất, nhà cung ứng và chủ thể sản phẩm địa phương.

Các hoạt động trải nghiệm tại chương trình. Ảnh: Nguyễn Tú.

Chương trình góp phần cụ thể hóa định hướng phát triển sản phẩm du lịch thành phố giai đoạn 2026–2030, trong đó xác định ẩm thực là một trong những sản phẩm quan trọng; hướng đến phát triển ẩm thực Đà Nẵng trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu, chiều sâu văn hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế; góp phần định vị hình ảnh điểm đến gắn với các yếu tố “sự kiện – lễ hội – di sản – ẩm thực – biển”, thu hút khách, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và thúc đẩy tăng trưởng du lịch thành phố.